Oculus Quest 2: Windows-11-Nutzer berichten von massiven Problemen bei drahtloser Air-Link-Verbindung zum PC

Wer derzeit mit einem Umstieg auf Windows 11 liebäugelt, sollten sich vielleicht noch ein wenig gedulden - zumindest, wenn er regelmäßig drahtlos VR-Inhalte von seinem PC zur Oculus Quest streamt. Technik-Experte David Heaney von Uploadvr.com berichtet nach dem Wechsel des Betriebssystems von konstantem Ruckeln im kabellosen Quest-2-Betrieb, sowohl bei der Nutzung von Oculus- als auch von Steam-VR-Titeln.Schuld an den verschluckten Einzelbildern sei der "Compositor" gewesen. Dabei handelt es sich um die Software, welche die gerenderten Frames von der App erhält und u.a. bei Performance-Problemen Zwischenbilder berechnet ( Timewarp oder Spacewarp ). So lässt sich die Bildrate auch bei schnellen Kopfdrehungen angenehm flüssig halten - zumindest wenn alles wie gewünscht funktioniert.Im von Uploadvr.com beobachteten Fall sei der Compositor aber nicht durchgehend bei den eingestellten 90 Hertz der Headset-Screens geblieben. Stattdessen sei die Bildrate immer wieder eingebrochen. Auch "Dutzende" andere Quest-Nutzer hätten bereits auf Reddit und in Oculus-Foren von dem Problem berichtet.Bei der Nutzung der alternativen Streaming-App "Virtual Desktop" hätte sich das Problem nur bei nativen Oculus-Titeln gezeigt. Wenn die App hingegen Steam-VR-Titel vom PC zur Quest 2 streamte, sei das Problem nicht aufgetreten - vermutlich weil "Virtual Desktop" dabei nicht den Oculus-Compositor, sondern eine eigene OpenVR-Runtime nutzt.Letztes aktuelles Video: NewsTalk Alles für die Quest 2 ohne Rücksicht