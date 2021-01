TOHU: Bizarres Rätselabenteuer für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia erschienen

Am 28. Januar 2021 haben Fireart Games und The Irregular Corporation das auf einem bizarren Fischplaneten spielende Point'n'Click-Adventure TOHU ab 12,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia veröffentlicht . Via Steam eShop und PlayStation Store (mit PlayStation Plus) wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,69 Euro statt 12,99 Euro).Der Hersteller schreibt: "Das Abenteuer beginnt als die friedliche Welt der Fischplaneten von einer eigenartigen Schattengestalt heimgesucht wird. Mit der Absicht Chaos zu stiften, zerstört sie die heilige Maschine, die der Schlüssel zu dieser Welt ist und bedroht somit das Leben auf den Fischplaneten. Nur mit ihrem hellen Köpfchen und einem gigantischen, mechanischen Alter-Ego gewappnet, begibt sich das Mädchen auf eine spannende Reise, die sie an viele seltsame Orte führen wird.In TOHU können Spielerinnen und Spieler jederzeit zwischen dem Mädchen und Cubus hin und her wechseln, um ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen. Dabei sollte man jedoch nie den Überblick verlieren, hinter jeder Ecke lauern Geheimnisse und es benötigt sorgfältiger Planung um kreative Lösungen für die verzwickten Rätsel zu finden. Ob es Kleintiere zu finden gilt, um das Luftschiff zu betreiben, oder ob schnurbärtige Maulwürfe aus einer Kanone gefeuert werden müssen, TOHU steckt voller schräger und fordernder Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt.Abgerundet wird das Erlebnis von einem Soundtrack aus der Feder von Christopher Larkin (Hollow Knight) dank dem TOHU sein visuelles Storytelling mit einer üppigen und einnehmenden musikalischen Komposition verbindet. Während der unvergesslichen Reise, auf die euch die zauberhafte Geschichte des Spiels entsendet, werdet ihr einer Vielzahl exzentrischer Charaktere, wie Schronkel, euer dünnbeiniger Roboterfreund und ehemaliger Betreuer, der mit edlen Waren handelt und in einer Badewanne lebt, begegnen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer