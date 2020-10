Nvidia GeForce RTX: Knappheit der RTX 3080 und der RTX 3090 wird bis Ende 2020 andauern; hohe Nachfrage sei ein "Phänomen"

Vergleich RTX 3070 gegen RTX 2080 Ti und RTX 2070 in 1440p. Laut Nvidia.

Die Knappheit an GeForce RTX-3080- und RTX-3090-Grafikkarten wird bis (mindestens) Ende 2020 andauern. "Ich glaube, dass die Nachfrage unser gesamtes Produktangebot im Laufe des Jahres übersteigen wird", sagte Nvidia-CEO Jensen Huang bei einer Pressekonferenz laut Tom's Hardware . Auf eine Frage zu den Engpässen entgegnete er, dass das Unternehmen eine überwältigende Nachfrage erlebt habe: "Das Problem mit der Nachfrage ist, dass sie viel größer ist, als wir erwartet haben - und wir haben wirklich viel erwartet". Die Vorweihnachtszeit und der "Ampere-Faktor" (neue RTX-Architektur) hätten ebenfalls für einen "Doppelhammer" bei der Nachfrage gesorgt.Jensen Huang: "Einzelhändler werden bestätigen, dass sie ein solches Phänomen seit über einem Jahrzehnt im Bereich der Computertechnik nicht mehr gesehen haben. Es erinnert an die alten Zeiten von Windows 95 und Pentium, als die Leute einfach nicht in der Lage waren, dieses Zeug zu kaufen. Es handelt sich also um ein Phänomen, wie wir es schon lange nicht mehr gesehen haben - und wir waren einfach nicht darauf vorbereitet. (...) Selbst wenn wir über die große Nachfrage Bescheid gewusst hätten, glaube ich nicht, dass es möglich gewesen wäre, so schnell einen Produktionsanstieg zu erreichen."Sie hätten zwar die Produktion schon hochgefahren, aber die Nachfrage sei zu hoch. Jensen Huang schätzt, dass es kein "wirkliches Problem zu lösen gibt", sondern es ein besonders Phänomen sei, das es weiter zu beobachten gelte.Der Verkaufsstart der GeForce RTX 3070 wurde in dem Zusammenhang vom 15. Oktober auf den 29. Oktober verschoben, damit Nvidia größere Stückzahlen zum Verkaufsstart zur Verfügung stellen und ggf. den Shop besser gegen Bots schützen kann. Außerdem wird spekuliert , dass die Partner-Hersteller dadurch mehr Zeit bei der Produktion ihrer Grafikkarten haben (längere Testläufe; Reduktion von Fehlern; Stichwort: Kondensatoren ) und Nvidia unter Umständen auch auf die AMD-Big-Navi-Ankündigung am 28. Oktober reagieren könnte.Laut Nvidia soll die GeForce RTX 3070 (499 Euro) bei "einer Vielzahl" von DirectX- und Vulkan-Titeln (Raytracing und Rasterisierung; in 1440p) eine ähnliche oder eine schnellere Leistung als die GeForce RTX 2080 Ti erzielen. Die 3070 soll im Durchschnitt 60 Prozent schneller als die GeForce RTX 2070 sein. Diese Angaben stammen von Nvidia Letztes aktuelles Video: VideoTest GeForce RTX 3080