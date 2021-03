Nvidia GeForce RTX: DLSS in System Shock (Demo) und The Fabled Woods plus Raytracing

Nvidia meldet, dass die Demo von System Shock (Remake) DLSS unterstützen wird. The Fabled Woods wird ebenfalls die KI-gestützte Upscaling-Technologie nutzen und Raytracing-Effekte bieten, während Crysis Remastered auch DLSS unterstützt. Outriders , das am 1. April veröffentlicht wird, setzt ebenfalls auf DLSS. Last but not least erhalten Käufer von ausgewählten GeForce-RTX-Notebooks bei teilnehmenden Partnern auch einen digitalen Steam-Key von Outriders (Release: 1. April) gratis dazu.Die Veröffentlichung des DLSS-Plugins für die Unreal Engine 4.26 (wir berichteten) war der Startschuss für die Implementierung der Technologie in The Fabled Woods und die Demo von System Shock. Die CyberPunch Studios und Headup Games implementierten DLSS in The Fabled Woods in weniger als einem Tag."Das Hinzufügen von Nvidia DLSS zu The Fabled Woods war dank des Unreal Engine 4 Plugins ein Kinderspiel und die Auswirkung auf die Leistung ist beachtlich", so Joe Bauer, Gründer von CyberPunch Studios. Darüber hinaus wird The Fabled Woods (25. März) auch Raytracing-Reflexionen, Raytracing-Schatten und Raytraced Global Illumination (via RTXGI SDK) unterstützen.DLSS ist nur auf Nvidia-RTX-Grafikkarten verfügbar, die über "Tensor Cores" (hardwarebasierte KI-Beschleuniger) im Grafikprozessor verfügen. Alle Grafikkarten der Nvidia-RTX20- und RTX30-Serien (inkl. Notebook-Varianten) unterstützen die Technologie. Folgende Spiele unterstützen DLSS: Anthem, Battlefield 5, Bright Memory, Call of Duty: Modern Warfare / Black Ops Cold War, Control, CRSED: F.O.A.D., Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Darksiders 3, Death Stranding, Deliver Us the Moon, F1 2020, Final Fantasy 15, Fortnite, Ghostrunner, Marvel's Avengers, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, Minecraft: Bedrock Edition, Monster Hunter: World, Serious Sam 4: Planet Badass, Shadow of the Tomb Raider, Watch Dogs: Legion und Wolfenstein: Youngblood.