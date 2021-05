Nvidia GeForce RTX: RTX 3050 und RTX 3050 Ti für "Mainstream-Gaming-Laptops" angekündigt

Performance der RTX-3050-GPUs. Quelle: Nvidia

Nvidia hat neue GPUs für Gaming-Laptops bzw. Notebooks angekündigt , und zwar die beiden Grafikprozessoren RTX 3050 und RTX 3050 Ti. Hierbei handelt es sich um neu entworfene Prozessoren (GA107), die bisher nur als Mobile-GPUs präsentiert wurden. Die "kleinste" Desktopversion ist weiterhin die RTX 3060.Die neuen Laptop-GPUs sollen den Massenmarkt ansprechen und in Notebooks von Partnerunternehmen ab 799 Dollar verbaut werden. Wie für GPUs aus der RTX-Serie üblich, werden sie DLSS (KI-optimierte Hochskalierung der Auflösung) und Raytracing unterstützen. Der Hersteller spricht von 60+ Bilder pro Sekunde in Full-HD (1080p) und von einer Performance-Steigerung um den Faktor 2 im Vergleich zur Vorgängergeneration (GTX 1650 Ti). Folgende Performance-Ergebnisse präsentierte Nvidia, wobei der Sprung über die 60-fps-Marke bei Watch Dogs Legion, Minecraft RTX, Control und Ourtiders in der Regel erst durch die Nutzung von DLSS gelingt. Die RTX 3050 und RTX 3050 Ti werden über 4 GB GDDR6-Grafikspeicher verfügen. Die RTX 3050 Ti verfügt über 2.560 CUDA-, 80 Tensor- und 20 RT-Kerne. Die RTX 3050 hat 2.048 CUDA-, 64 Tensor- und 16 RT-Kerne.Auf den 3050- bzw. 3050-Ti-Notebooks werden auch die gewohnten anderen Nvidia-Features geboten, darunter Nvidia Reflex zur Reduktion der Systemlatenz für kompetitives Spielen, Nvidia Broadcast zur Verbesserung von Videoaufnahmen via Webcam und besondere Optimierungen für Content-Ersteller und ihre Apps. Für Content-Creator gibt es übrigens speziell zusammengestellte "Nvidia Studio Laptops".Laut Nvidia sind die Gaming-Laptops die am schnellsten wachsende Hardware-Gaming-Plattform. Von 2015 bis 2020 lag die jährliche Wachstumsrate (CAGR: Compound Annual Growth Rate) bei "GeForce Laptops" bei 20 Prozent. Aktuell soll es bereits über 140 Laptops mit RTX-GPUs geben - ohne RTX 3050 und RTX 3050 Ti."Verbraucher verbringen mehr Zeit als je zuvor mit Laptops - PC-Spieler, Kreativschaffende und Studenten treiben die Nachfrage nach massiven Verbesserungen von Grafikleistung und KI-beschleunigten Anwendungen voran", sagt Bob O'Donnell, Präsident und Chefanalyst von TECHnalysis Research. "Laptop-Hersteller reagieren auf diese Marktdynamik, indem sie dünnere, leistungsstärkere Modelle entwerfen, um die verschiedenen Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen - es ist kein Wunder, dass Nvidia-GPUs so viele neue Modelle antreiben."Neue Laptops der GeForce-RTX 30-Serie, darunter GeForce RTX 3080, 3070 und 3060, sind ab heute von weltweit führenden Herstellern erhältlich, darunter Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI und Razer. RTX-3050-Ti und RTX-3050-basierte Laptops werden diesen Sommer erhältlich sein.