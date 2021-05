Nvidia GeForce RTX: Neun DLSS-Spiele im Mai, darunter Everspace 2, No Man's Sky und erste VR-Titel

"Amid Evil: Der beliebte Retro-Shooter erhält ein Update mit Raytracing-Effekten und Nvidia DLSS, das die Leistung bei 4K mit aktiviertem Raytracing um das 2,7-fache steigert.

Aron's Adventure: Das Action-Adventure-Rollenspiel wurde kürzlich mit Nvidia DLSS ausgestattet, das Nvidia's Unreal-Engine-4-DLSS-Plugin verwendet. Die Spieler können einen Leistungssprung von bis zu 60 Prozent verzeichnen, wodurch jede GeForce-RTX-GPU den Titel mit über 60 FPS bei 4K ausführen kann.

Everspace 2: Der Early-Access-Weltraum-RPG-Shooter wird heute mit Unterstützung für DLSS aktualisiert, wodurch die Leistung um bis zu 80 Prozent gesteigert wird.

Metro Exodus PC Enhanced Edition: Das Update für Metro Exodus von 4A Games wurde Anfang des Monats mit DLSS veröffentlicht und erhöht die Frameraten um das doppelte, was GeForce-RTX-GPUs in der Metro Exodus PC Enhanced Edition in 4K-Kraftpakete verwandelt.

No Man's Sky: Ein kommendes Update fügt Nvidia DLSS für Desktop- und Virtual-Reality-Gaming hinzu und steigert die Leistung im Desktop-Modus um bis zu 70 Prozent bei 4K, was die reibungslose und reaktionsschnelle Wiedergabe des Spiels erheblich verbessert und GeForce-RTX-Spielern ein besseres Gesamterlebnis bietet.

Redout: Space Assault: Der Weltraum-Shooter fügt heute in einem neuen Update Nvidia DLSS und Raytraced-Effekte hinzu, für ein noch immersiveres Erlebnis.

Scavengers: Der Free-to-Play-Shooter wurde Anfang des Monats mit Nvidia DLSS veröffentlicht, was die Leistung für GeForce-RTX-Gamer um bis zu 40 Prozent steigert. Damit können GeForce-Gamer die Grafik des Spiels voll ausreizen und mit über 60+ FPS auf allen GeForce-RTX-30-Serie-GPUs spielen.

Wrench: Mechanic Sim fügt Raytracing und Nvidia DLSS hinzu und verdoppelt die Desktop-Leistung bei 4K."

"No Man's Sky: Wird No Man's Sky im VR-Modus gespielt, verdoppelt DLSS die VR-Leistung bei der Grafikvoreinstellung 'Ultra' und hält 90 FPS auf einer Oculus Quest 2 mit einer GeForce RTX 3080 aufrecht.

Wrench: Ray-Tracing und DLSS kommen mit dem heutigen Update in VR. DLSS steigert die Leistung dieser Mechanik-Simulation um bis zu 80 % und macht es möglich, Raytracing-Effekte sowohl für den Desktop- als auch für den Virtual-Reality-Modus zu aktivieren.

Into The Radius: Mit Nvidia DLSS in dem Virtual-Reality-Survival-Shooter werden die Spieler eine spürbare Verbesserung des Anti-Aliasings entdecken, das das Flimmern und Treppenspringen auf Objekten und Blättern stark reduziert und so die Bildqualität und Immersion weiter verbessert."

Nvidia meldet, dass im Mai insgesamt neun Spiele mit DLSS-Unterstützung versorgt werden sollen - wobei einige Titel bzw. Updates auch schon veröffentlicht wurden, z.B. bei Aron's Adventure, Metro Exodus PC Enhanced Edition und Scavengers . Im Laufe des heutigen Tages werden DLSS-Updates für Everspace 2 und Redout: Space Assault erscheinen. No Man's Sky wird bis Ende Mai das entsprechende Update bekommen.DLSS-Liste von Nvidia (Mai 2021):Darüber hinaus wird DLSS erstmals in VR-Titeln eingesetzt:Deep Learning Super Sampling (kurz DLSS) ist ein Upscaling-Verfahren, mit dem nativ berechnete Spielszenen mit KI-Unterstützung auf höhere Auflösungen hochgerechnet bzw. hochskaliert werden können - inkl. Anti-Aliasing (Kantenglättung), temporale Bild-Zusammensetzungsmethoden und Nachschärfung. So können z.B. in 1080p oder 1440p gerenderte Szenen auf 4K hochskaliert werden. Durch die niedrigere native Render-Auflösung und das nachträgliche Upscaling auf Basis eines speziell trainierten KI-Systems anhand einer sehr hohen "Super-Auflösung" steigt die Bildwiederholrate teilweise sehr deutlich an, weil der Grafikprozessor weit weniger Pixel des Ursprungsbildes berechnen muss. Kommen aufwändige Raytracing-Effekte zum Einsatz, ist DLSS oftmals unabdingbar, um mit höheren Wiederholraten auf hohen Auflösungen spielen zu können. Eine Liste mit allen DLSS-Spielen findet ihr hier