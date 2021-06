Nvidia GeForce RTX: Weitere Spiele mit Unterstützung von Raytracing, DLSS und Reflex vorgestellt, darunter Doom Eternal

Mittlerweile gibt es mehr als 130 Spiele und Anwendungen die RTX-Technologien unterstützen, darunter RT-Core-beschleunigtes Raytracing, Deep Learning Super Sampling (DLSS) und Tensor-Core-beschleunigte KI-Funktionen. Die Nvidia-Reflex-Technologie zur Reduzierung von Latenzen wird in zwölf kompetitiven Spielen unterstützt.Zu den Spielen, die während der Computex 2021 vorgestellt wurden und sowohl Raytracing als auch DLSS einsetzen werden, gehören The Ascent DOOM Eternal , Dying: 1983, Icarus , LEGO Builder's Journey und The Persistence (Enhanced) . Zu den neuen Spielen, die auf DLSS setzen werden, gehören Red Dead Redemption 2 und Rainbow Six Siege Reflex wird demnächst in CrossFire HD, Escape from Tarkov, Naraka: Bladepoint und War Thunder verfügbar sein. Neun Monate nach der Einführung unterstützen bereits Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Destiny 2, Enlisted, Fortnite, Overwatch, Rainbow Six Siege, Rust und Valorant die Technologie zur Latenz-Reduktion.Nvidia: "Als Teil des NVIDIA Studio Ökosystems unterstützen weitere 70 Anwendungen die Erstellung von Inhalten und Designs durch RTX-beschleunigtes Raytracing, DLSS oder AI-Funktionen, wie z.B. Super Resolution in Adobe Photoshop, Magic Mask in Blackmagic Design DaVinci Resolve und AI Audio Noise Removal in OBS.""Nvidia, Valve und die Linux Community arbeiten zusammen, um Nvidia DLSS auf Proton zu bringen. Linux-Gamer können die dedizierten KI-Kerne der GeForce RTX-GPUs nutzen, um die Frameraten ihrer Lieblings-Windows-Spiele im Linux-Betriebssystem zu steigern. Unterstützung für Vulkan-Titel kommt noch diesen Monat, DirectX-Unterstützung im Herbst.""Nvidia stellte außerdem eine neue Fortnite-Karte namens Titanium City vor, ein Gun-Game-Multiplayer-Spiel für 12 Spieler. Um die Ankündigung und Markteinführung der neuen GeForce-RTX-3080-Ti-Grafikkarte zu feiern, zeigt Titanium City die neue GPU als Hintergrund der Karte, auf der sich die gesamte Action abspielt. Um zu spielen, können Spieler in den Kreativmodus von Fortnite gehen und den Map Code '1866-3511-4211' eingeben."