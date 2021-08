Nvidia GeForce RTX: gamescom 2021: Mehrere Spiele mit Raytracing, DLSS und Reflex vorgestellt, darunter Guardians of the Galaxy und Dying Light 2

SYNCED: Off Planet wird mit Nvidia DLSS und Raytracing-Reflexionen und -Schatten erscheinen.

Bright Memory: Infinite kommt Ende 2021 mit Nvidia DLSS und Raytracing-Reflexionen, Schatten, Kaustik und RTX Global Illumination auf den Markt.

Loopmancer wird DLSS und Raytracing-Reflexionen, Schatten und globale Beleuchtung bieten.

Chivalry 2 erhält einen DLSS-Leistungsschub.

The Faraday Protokol wird ebenfallls mit DLSS veröffentlicht und.

Screenshot - Nvidia GeForce RTX (PC) Screenshot - Nvidia GeForce RTX (PC) Screenshot - Nvidia GeForce RTX (PC)

Nvidia hat im Vorfeld der gamescom 2021 mehrere Spiele vorgestellt, die Raytracing-Funktionen (RTX), Reflex, DLSS etc. nutzen werden. GRIT (Battle-Royale im Wilden Westen) wird 1. September in den Early Access starten und DLSS unterstützen, wodurch die Performance in 4K um bis zu 60 Prozent (laut Nvidia) gesteigert werden soll. Marvel's Guardians of the Galaxy (26. Oktober) wird auf DLSS und Raytracing-Reflexionen setzen. Dying Light 2 Stay Human (7. Dezember) wird ebenfalls DLSS unterstützen, aber auch Raytracing für Reflexionen, globale Beleuchtung und Schatten einsetzen."Raytracing verstärkt den realistischen Eindruck einer unbarmherzigen, angeschlagene Welt, während Nvidia DLSS für einen massiven Leistungsschub sorgt, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen, sodass man beim Erkunden der Landschaft nichts verpasst", so Tomasz Szalkowski (Rendering Director bei Techland)-Im Juni wurde bekannt gegeben, dass Nvidia der "offizielle Grafikpartner" für Battlefield 2042 ist und der Shooter sowohl DLSS als auch Reflex unterstützen wird. Außerdem wird Battlefield 2042 für eine begrenzte Zeit im Bundle mit ausgewählten GeForce RTX-Desktops und -Laptops angeboten. Weitere Details zu der Bundle-Aktion findet ihr hier Myst erscheint am 26. August und bietet Nvidia DLSS und Raytracing-Reflexionen. DLSS kann auch im VR-Modus genutzt werden."Die Verantwortung, wenn man einen Klassiker wie Myst remastert, besteht darin, die visuelle Wiedergabetreue dieses klassischen Spiels auf die nächste Stufe zu heben. Raytracing ermöglicht es den Spielern, ihre Lieblingsmomente in Myst in einem völlig neuen Licht zu erleben, und Nvidia DLSS sorgt für eine reibungslose Leistung, wenn eine neue Generation von Spielern durch die Zeitalter reisen", sagte Hannah Gamiel, Entwicklungsleiterin bei Cyan Worlds.Nvidia: "Kürzlich hat NVIDIA die Unterstützung für NVIDIA DLSS in Proton eingeführt. Linux-Spieler können Vulkan API-Spiele mit NVIDIA DLSS spielen, darunter DOOM Eternal, No Man's Sky und Wolfenstein: Youngblood. Nächsten Monat wird die Unterstützung auf Dutzende DirectX 11- und DirectX 12-Spiele erweitert, unter anderem Control, Cyberpunk 2077, Death Stranding, F1 2020, Mechwarrior 5: Mercenaries und Necromunda: Hired Gun."Darüber hinaus hat Nvidia ein Update für Reflex veröffentlicht, das Optimierungen für Unity-Engine-basierte Spiele und Verbesserungen für den Boost-Modus enthält. Die ersten beiden aktualisierten Spiele sind Rust und Escape From Tarkov, die beide mit der Unity-Engine entwickelt wurden. Bei Escape from Tarkov wurde die Latenzzeit von 38 Prozent auf 58 Prozent reduziert, während sie bei Rust von 38 Prozent auf 51 Prozent sank (Angaben laut Hersteller)."Acht neue Mäuse wurden getestet und als Reflex-kompatibel zertifiziert. Beim Anschließen einer NVIDIA Reflex-kompatiblen Maus an einen Monitor mit NVIDIA-Reflex-Latency-Analyzer-Technologie, lässt sich die Latenzzeit des Systems von Klick zu Anzeige messen."