Nvidia GeForce RTX: RTX 4090 und RTX 4080 mit DLSS 3 offiziell vorgestellt

Das Premium-Modell der RTX 40er-Generation wird wie erwartet die RTX 4090. Diese soll laut offizieller Ankündigung mit einem massiven Leistungsplus an den Start gehen. Dabei sollen die RT-Cores bis zu 191 Raytracing-Teraflops (das 2,8-Fache der Vorgänger-Generation) und die Tensor-Cores sogar 1.32 Petaflops (das ca. 5-Fache des Vorgängers) liefern können. Streaming-Multiprozessoren sollen mit 83 Teraflops das Doppelte der Leistung einer 3090 TI liefern.





Die Leistungswerte der RTX 4090

RTX 4080 in zwei Varianten

DLSS 3 als möglicher Leistungs-Gamechanger

Die RT-Cores der dritten Generation sollen Dreiecks-Schnittpunkte bis zu doppelt so schnell berechnen können wie zuvor. Eine Micro-Mesh-Engine soll außerdem dazu in der Lage sein, im Rendering-Prozess neue Micro-meshes zu berechnen, die mehr Geometrie-Details bieten. Dies soll Geometrie-Komplexität erhöhen, ohne die entsprechenden Performance-Kosten mitzubringen.Die RTX 4090 besitzt 76 Milliarden Transistoren, 16384 CUDA-Cores und 24GB GDDR6X-Speicher, die laut Nvidida zuverlässig durchschnittliche 100FPS bei 4K liefern sollen. Die Leistungsaufnahme soll dabei nicht steigen: Nvidia gibt 450W als TDP der RTX 4090 an. Die RTX 4090 wird ab dem 12. Oktober für 1599 US-Dollar verfügbar sein.Auch das für viele Spieler vermutlich deutlich interessante 80er-Modell wurde von Nvidia offiziell vorgestellt. Die RTX 4080 wird in zwei Varianten mit 12 oder 16 GB GDDR6X-VRAM erscheinen, die sich allerdings auch Leistungsseitig unterscheiden werden. So bringt die 16GB-Version 9728 CUDA-Cores, die 12GB-Variante lediglich 7680 CUDA-Cores an den Start. Dennoch soll auch die 12GB-Version die 3090TI unter der Anwendung von DLSS 3 an Performance übertreffen.Beide RTX 4080-Modelle sollen im November erhältlich sein. Die 16GB-Variante wird 1199, die 12 GB-Variante 899 US-Dollar kosten. Es ist davon auszugehen, dass die TDP in ähnlichen Bereichen wie bei den Vorgänger-Karten liegen wird. Beide Karten sollen sowohl in Founders-Editions als auch bei Drittanbietern verfügbar sein.Neben der Hardware hat Nvidia auch einen deutlichen Sprung ihre Deep Learning Super Sampling (DLSS)-Technologie angekündigt. Diese nutzt - deutlich vereinfacht - Deep-Learning-Routinen, um niedrigere Auflösungen ohne Qualitätsverlust zu skalieren. Neue Technologien in der Ada-Lovelace-Architektur der RTX 4090 und 4080 sollen einen deutlichen Leistungsschub mit noch geringerem Qualitätsverlust des Bildes mitbringen. Nvidia erklärt die Technik im Detail in ihrem Blogeintrag. Mit DLSS 3 soll es außerdem möglich sein, ganze Frames grafikkartenseitig zu berechnen, ohne auf die CPU warten zu müssen. Das bedeutet, dass sich die Performance, die durch die CPU limitiert annähernd verdoppeln kann. Der notorisch durch CPU-Bottlenecks verlangsamte Microsoft Flight Simulator etwa, soll laut Nvidia dank DLSS 3 die doppelten Frames erreichen.DLSS wird zum Start von 35 Spielen unterstützt, darunter A Plague Tale: Requiem Microsoft Flight Simulator und Warhammer 40.000 Darktide . Auch die Unity-, Frostbite- und Unreal-Engine sollen DLSS 3 in Zukunft nativ unterstützen. Laut Nvidia soll die Technologie die Framerate in unterstützen Spielen annähernd vervierfachen können.