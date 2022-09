Nvidia GeForce RTX: Asus stellt ROG Strix und TUF-Modelle von 4090 und 4080 vor

ASUS ROG Strix RXT 4090 ASUS ROG Strix RXT 4090 ASUS ROG Strix RXT 4090 ASUS ROG Strix RXT 4090 ASUS ROG Strix RXT 4090 ASUS ROG Strix RXT 4090 ASUS ROG Strix RXT 4090

Der Hersteller stattet seine ROG Strix 4090 mit einer Vapor Chamber-Kühllösung aus. Diese Art der Wärmeableitung kam unter anderem auch in der Xbox One X zum Einsatz und ermöglicht über eine Verdunstungskammer eine effizientere Wärmeabführung als herkömmliche Lüfter-Kühlrippen-Anordnungen. Das hat aber auch seinen Größenpreis: Die Strix-4090 wird 3,5 Slots belegen und ist 357mm lang.Laut Asus ist die Vapor Chamber eine Sonderkonstruktion mit eingelassenen Heatpipes, von denen insgesamt sieben verbaut sind. Diese sollen bei 500W Wärmeleistung 5° kühler sein als vergleichbare Kühlkörper. Zusätzlich hat Asus laut eigener Aussage neue Lüfter mit besserem Luftstrom und Druck verbaut, die Temperaturen und Akustik auf Niveau des Vorgängermodells halten sollen. Aura-Sync RGB ist genauso vorhanden wie ein Dual-Bios und eine Steuerung der Gehäuselüfter via FanConnect II und die Asus-Software GPU Tweak III.Die TUF Gaming RTX 4090 ist in den Maßen noch etwas mächtiger als ihre Strix-Schwester und belegt sogar 3,65 Slots - ist dafür aber auch etwas kürzer. Auch die TUF-Variante wird mit einer Vapor Chamber ausgestattet, die aber ein klassischeres Heatpipe-Design aufweist. Die TUF Gaming RTX nutzt für die Stromversorgung einen 16-Pin-Anschluss im PCI 5.0 Standard.Die beiden RTX 4080-Modelle erhalten ebenfalls sowohl ein ROG Strix als auch ein TUF-Chassis. Die TUF Gaming RTX 4080 16 GB bekommt ein neues Druckgussgehäuse und eine Alu-Backplate, die Strix-Karte setzt auf die gleiche Vapor-Chamber Kühllösung mit gefrästen Heatpipes wie die Strix RXT 4090. Dabei hat sie die gleichen Maße wie ihre große Schwester, während das TUF-Gehäuse vor allem in die Breite wächst.Die Karte hat dabei erneut beinahe Backstein-Maße: Mit 3,65 belegten Slots wird es auf vielen Mainboards wohl eng mit weiteren Erweiterungskarten. Auch die RTX 4080 wird in beiden Varianten von je drei Lüftern gekühlt, wobei die Strix-Variante mit Aura-Sync RGB, einem Dual-Bios und GPU Tweak 3 - Software ausgestattet ist.