Nvidia GeForce RTX: Release der RTX 4080 12 GB abgesagt

GeForce RTX 4080: 12 GB-Version erscheint nicht mehr

RTX 4080: Gleicher Name, unterschiedliche GPU

Überraschende Planänderung bei Nvidia: Eigentlich sollten im November die beiden Versionen der GeForce RTX 4080 erscheinen. Daraus wird aber nichts mehr – zumindest für eine GPU.Der Chiphersteller hat nämlich kurzerhand den Release der GeForce RTX 4080 mit 12 Gigabyte Videospeicher abgesagt. Stattdessen wird nur die Variante mit 16GB so wie geplant erscheinen."Die RTX 4080 12GB ist eine fantastische Grafikkarte, aber sie trägt nicht den richtigen Namen" beginnt Nvidia seine kurze Mitteilung auf der Firmenwebseite . Gleich zwei GPUs mit einer 4080 im Namen sei verwirrend, so das Unternehmen weiter.Aus diesem Grund habe man sich dazu entschieden, die 12GB-Version nicht zu veröffentlichen. Die 16GB-Variante der RTX 4080 werde hingegen am 16. November das Licht der Welt erblicken und damit nach der RTX 4090 die zweite GPU der neuen Grafikkartengeneration von Nvidia sein.Nvidia reagiert damit auf die Kritik seitens der Presse und Community, die die Namensführung der GeForce RTX 4080 schon bei der Ankündigung kritisierten. Denn anders als es der Name vermuten lässt, unterschieden sich die beiden 4080 GPUs nicht nur in Sachen Videospeicher.Die RTX 4080 16GB nutzt den AD103-Chip mit 9728 CUDA-Cores und 16 Gigabyte GDDR6X-Speicher, welcher an 256-Bit-Interface angeschlossen ist. Im Gegensatz dazu sollte die RTX 4080 12GB lediglich den AD104-Chip mit 7680 CUDA-Cores und 12 Gigabyte GDDR6X-Speicher nutzen, welcher wiederum nur an 192-Bit-Interface angeschlossen ist.Es gibt also zwischen beiden Varianten merkliche Leistungsunterschiede, die Nvidia sogar selbst in eigenen Benchmarks zeigte. Daraufhin mehrte sich die Kritik und es kam zur Spekulation, dass die RTX 4080 12GB eigentlich eher eine RTX 4070 sei. Die lautstarke Kritik ist offenbar zu Nvidia durchgedrungen.Der absagte Release muss aber nicht das Ende dieser GPU sein. Stattdessen könnte es sein, dass Nvidia den Namen überdenkt und in ein paar Wochen den Grafikchip neu ankündigt.Letztes aktuelles Video: VideoTest GeForce RTX 3080