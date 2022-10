Nvidia GeForce RTX: Stromanschlüsse schmelzen – Hersteller schaltet sich ein

Nvidia GeForce RTX 4090: Grafikkarte fängt plötzlich Feuer

"Gefährliche" Stromanschlüsse könnten Ursache des Problems darstellen

Gleich zwei Besitzer einer brandneuen GeForce RTX 4090 berichten, dass bei ihrer Grafikkarte ein besorgniserregendes Problem aufgetreten sei. Jetzt schaltet sich Nvidia ein.Konkret geht es dabei um schmelzende Stromanschlüsse der RTX 4090, die bei einem der beiden Betroffenen sogar ein Feuer verursacht hätten. Der Hersteller untersucht derweil die Vorfälle und hat bereits Kontakt zu den Geschädigten aufgenommen.Wie The Verge erklärt , haben die beiden Besitzer der geschmolzenen Grafikkarten über Reddit von ihren Erlebnissen berichtet. Einer von beiden gibt an, gerade in der Welt von Black Desert Online versunken gewesen zu sein, als plötzlich der Bildschirm schwarz wurde und die Lüfter der Karte durchdrehten. Nachdem er den Computer heruntergefahren hatte, entdeckte er Schäden am Stromanschluss der Karte.Ein weiterer Besitzer der RTX 4090 erklärt, er habe gerade Red Dead Redemption 2 gespielt, als er einen unangenehmen Geruch sowie Rauch wahrnehmen konnte. Dabei zeigt er Bilder des geschmolzenen Anschlusses.Mittlerweile hat sich Nvidia nicht nur bei den Betroffenen gemeldet, sondern auch eine Erklärung zu dem offensichtlichen Problem abgebeben. So wisse man von den Berichten und wolle die Situation weiter untersuchen.Bereits in der Vergangenheit verwendete der Hersteller die 16-Pin-Stromanschlüsse für seine Karten. Und auch schon früher wurde die Sorge um eben jene kundgetan. So zum Beispiel vom YouTube JayzTwoCents, der bereits lange im Voraus eine Warnung aussprach und den Anschluss sogar als "gefährlich" einschätzte. Doch innerhalb einer persönlichen E-Mail versicherte Brandon Bell, Senior Technical Marketing Manager bei Nvidia, ihm, dass er sich nur Sorgen über Probleme machen würde, die gar nicht existierten.Dass seine Sorgen durchaus berechtigt waren, zeigen die Bilder der geschmolzenen Anschlüsse der Nvidia GeForce RTX 4090 eindeutig. Sollte das Problem in der Zukunft noch häufiger auftreten, dürfte dies massive Schwierigkeiten für den Hersteller zur Folge haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Release der Nvidia GeForce RTX 4080 abgesagt ist Letztes aktuelles Video: VideoTest GeForce RTX 3080