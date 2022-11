Nvidia GeForce RTX: Erste Preise der 4080 für den europäischen Markt aufgetaucht

Nvidia GeForce RTX 4080: So viel kostet die Karte bei internationalen Händlern

Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080, 1.809,90 Euro

Asus TUF Gaming GeForce RTX 4080 OC, 1.829,90 Euro

Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 OC, 1.969,90 Euro

Asus ROG Strix GeForce RTX 4080, 1.959,90 Euro

Inno3D GeForce RTX 4080 X3 - 1.619,90 Euro

Inno3D GeForce RTX 4080 X3 OC - 1.669,90 Euro

Inno3D GeForce RTX 4080 iChill X3 - 1.749,90 Euro

Inno3D GeForce RTX 4080 iChill Black - 1.899,90 Euro

Inno3D GeForce RTX 4080 iChill Frostbite - 1.819,90 Euro

MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio - 1.699,90 Euro

MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio - 1.769,90 Euro

MSI GeForce RTX 4080 Suprim X - 1.869,90 Euro

Von gestrichenen Grafikkarten und schmelzenden Stromanschlüssen

Am 16. November feiert die Nvidia GeForce RTX 4080 ihr offizielles Release. Grund genug für den Hersteller, die deutsche Ausgabe seiner Webseite um den Europreis zu ergänzen.So zahlen wir für das Referenzmodell bereits stolze 1.469 Euro. In den deutschen Online-Shops konnten wir die Karte bislang nicht erspähen, allerdings ist die RTX 4080 bereits bei ausländischen Anbietern im virtuellen Regal anzutreffen.Während wir noch auf die deutschen Angebote warten, wurde die Nvidia GeForce RTX 4080 bereits bei einigen internationalen Händlern mit einem Preisschild versehen. So bot der US-amerikanische Anbieter Newegg Modelle des Herstellers PNY eine kurze Zeit lang für einen Preis von 1.199 US-Dollar an. Mittlerweile wurde die Information allerdings durch ein "Coming Soon" ersetzt.Aber auch europäische Händler zogen nach: Auf der Seite des dänischen Anbieters ProShop wird die kommende Grafikkarte samt Preis gelistet. Das preiswerteste Modell bietet hier der Hersteller Inno3D, für welches satte 12.190 dänische Kronen verlangt werden. Dies entspricht umgerechnet einem Preis von etwa 1.619,90 Euro. Gleichzeitig stellt Asus mit einem Preis von 14.690 Kronen das teuerste Stück zur Auswahl. Umgerechnet kommt man hier auf einen Wert von rund 1.969,90 Euro.Ob wir hierzulande tatsächlich mit ähnlichen Preisen rechnen können, ist derweil noch nicht offiziell bekannt.Der Start der RTX 40er-Reihe verlief für Nvidia alles andere als unbeschwert. Während man das 12 Gigabyte-Modell der 4080 bereits im Vorfeld der Veröffentlichung zunächst wieder einstampft e, sorgten plötzlich schmelzende Stromanschlüsse der GeForce RTX 4090 kurz nach ihrem Launch für ernstzunehmende Schwierigkeiten bei ihren Besitzern.Letztes aktuelles Video: VideoTest GeForce RTX 3080