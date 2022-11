Nvidia GeForce RTX: RTX 4080 12GB soll als RTX 4070 Ti bereits im Januar erscheinen

Nvidia: Aus RTX 4080 wird RTX 4070 Ti





The original RTX 4080 12GB will become RTX 4070 Ti instead.



— kopite7kimi (@kopite7kimi) November 8, 2022

Ändert sich auch der Preis?

Kurz vor dem Release der Nvidia GeForce RTX 4080 mit 16 GB Speicher dreht sich in der Gerüchteküche alles um den kleinen Bruder: Die RTX 4080 mit 12 GB Speicher.Die war eigentlich ebenfalls für den 16. November angekündigt, aber Nvidia sagte vor wenigen Wochen den Release ab . Eingestampft ist die Grafikkarte aber offenbar nicht: Gemäß des in der Regel gut informierten Twitter-Nutzers kopite7kimi plant Nvidia, die RTX 4080 12GB als GeForce RTX 4070 Ti auf den Markt zu bringen.Die Idee, aus der leistungsmäßig etwas schwächeren RTX 4080 mit 12 GB Videospeicher eine RTX 4070 Ti zu machen, wurde schon bei der Absage der Grafikkarte öfters in zahlreichen Kommentaren geäußert. Anscheinend ist man bei Nvidia zur selben Überlegung gekommen.So schreibt kopite7kimi auf Twitter, dass aus der originalen RTX 4080 12GB eine RTX 4070 Ti wird. Weiter ins Detail geht er mit seinen Äußerungen aber nicht.Sollte sich an den Spezifikationen selbst nichts ändern, dann würde die neue, alte Grafikkarte sich rein namenstechnisch durchaus besser in das Angebot einfügen. Schließlich sind es nicht nur 4 GB weniger Grafikspeicher, sondern auch der Chip selbst ist anders. In der RTX 4080 12GB ist ein AD104-Chip mit 7680 CUDA-Cores verbaut, bei dem der Speicher an 192-Bit-Interface angeschlossen ist. Zum Vergleich: Die RTX 4080 16GB verfügt über einen AD103-Chip mit 9728 CUDA-Cores und der Speicher ist an ein 256-Bit-Interface angeschlossen.Neben dem neuen Namen könnte sich unter Umständen auch der Preis für die nächste Nvidia-Grafikkarte ändern. Eigentlich sollte die RTX 4080 12GB mit einer UVP von 1.049 Euro auf dem Markt kommen, während die 16 GB Variante bei 1.469 Euro beginnt.Nach der Ankündigung der neuen AMD Grafikkarten-Generation ist es aber vorstellbar, dass Nvidia bei der angeblichen GeForce RTX 4070 Ti noch einmal an der Preisschraube dreht. Eine offizielle Ankündigung gibt es diesbezüglich bisher aber nicht.Falls ihr übrigens zurzeit auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte für euren PC seid, dann helfen wir euch gerne mit unserer Kaufberatung weiter . Dort findet ihr heraus, welche Grafikkarte sich aktuell am besten für euch eignet.