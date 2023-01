Nvidia GeForce RTX: GeForce RTX 4070 Ti für 899 Euro angekündigt

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: Das kann das neue Modell





NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti is available starting January 5th.



Built with the ultra-efficient NVIDIA Ada Lovelace architecture. Experience #BeyondFast ray tracing, AI-accelerated performance with DLSS 3, new ways to create + more. pic.twitter.com/MrlISl3EL9



— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 3, 2023

Preis und Verfügbarkeit der RTX 4070 Ti

Im Rahmen der Consumer Electronics Show 2023 kündigte Nvidia seine neue Grafikkarte an: Die GeForce RTX 4070 Ti. Wobei neu relativ zu sehen ist, denn eigentlich war sie schon einmal angekündigt.Bei der 4070 Ti handelt es sich nämlich wie zuvor bereits erwartet um die Grafikkarte, die einst als RTX 4080 12 GB angekündigt war. Nach harscher Kritik sagte Nvidia den Release ab , aber stampfte das Modell natürlich nicht komplett ein. Stattdessen kehrt sie nun am 5. Januar mit neuem Namen und angepassten Preis zurück.Auf der technischen Ebene ändert sich hingegen so gut wie gar nichts. Die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti setzt demnach auf einen AD104-Chip mit 7680 CUDA-Cores, sowie 12 Gigabyte GDDR6X-Speicher, welcher an ein 192-Bit-Interface angeschlossen ist. Die Bandbreite gibt Nvidia mit 504 GB/s und die Leistungsaufnahme mit 285 Watt an.Laut Nvidia wird die RTX 4070 Ti eine bessere Performance erzielen als die RTX 3090 Ti, also das ehemalige Topmodell von Nvidia. Die Aussage sollte allerdings mit Vorsicht genossen werden, denn der Chiphersteller nutzte für den Vergleich unter anderem DLSS 3.0, welches die 3090 Ti gar nicht erst unterstützt.Nichtsdestotrotz ordnet sich die RTX 4070 Ti wenig überraschend unter der RTX 4080 und RTX 4090 ein. Das gilt auch für den Preis, denn es handelt es sich um die bislang günstigste Grafikkarte der 4000er-Generation.Die RTX 4070 Ti wird laut Nvidia mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 899 Euro an den Start gehen. Damit ist sie 200 Euro günstiger als die ehemals geplante und technisch identische RTX 4080 12 GB, die Nvidia für 1099 Euro auf den Markt bringen wollte.Der Verkaufsstart ist bereits am 5. Januar 2023, wobei es eine Besonderheit gibt. Die RTX 4070 Ti wird nicht als Founders Edition seitens Nvidia erscheinen. Die endgültigen Preise der Grafikkarte hängen also von den Herstellerpartnern ab, wie Zotac, Gigabyte oder MSI.Falls ihr übrigens derzeit auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte seid, dann werft doch einen Blick auf unsere Kaufberatung . Dort verraten wir euch, welche Grafikkarte sich am besten für eure Ansprüche eignet.Letztes aktuelles Video: VideoTest GeForce RTX 3080