Nvidia GeForce RTX: Unter UVP - RTX 4070 Ti zum Tiefstpreis im Angebot

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti von Palit zum Tiefstpreis bei Mindfactory

Außergewöhnliches GameRock-Design

Mit der neuen RTX 4070 Ti erweitert Grafikkartenhersteller Nvidia das Aufgebot seiner Highend-Karten um ein Modell, bei dem vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis spannender sein dürfte.Jenes wird mit einem Angebot von Mindfactory, bei dem ihr Nvidias RTX 4070 Ti vom Hersteller Palit zum Tiefstpreis abgreifen könnt, noch einmal interessanter. Dabei unterbietet man sogar die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, die bei 899 Euro liegt.An die UVP von Nvidia hielten sich die meisten Shops zum Release der RTX 4070 Ti nicht zwangsläufig. Bereits wenige Stunden nach Verkaufsstart waren viele Modelle, die preislich an der 900 Euro-Marke angesiedelt waren, bereits vergriffen. Eher im Bereich zwischen 950 und 1.000 Euro fand man die Custom-Modelle von MSI, Asus und Co. wieder. Doch die GameRock Classic-Variante von Palit gibt es aktuell bei Mindfactory sogar günstiger als zunächst gedacht:Damit spart ihr im Vergleich zum UVP etwa zehn Euro, während ihr gegenüber anderen Herstellern und Shops sogar noch einiges an Geld mehr einsparen könnt. Laut Geizhals handelt es sich bei dem Preis um den niedrigsten, den die RTX 4070 Ti von Palit bislang erreicht hat.Die Ausführung von Palit bietet neben dem standardmäßigen GDDR6X-Speicher von zwölf Gigabyte einen Chiptakt von 2.310 MegaHertz. Gekühlt wird die Karte von drei Lüftern, die einen 0dB-Zero-Fan-Modus bieten. Auch das Äußere der RTX 4070 Ti kann sich hier sehen lassen: Die Vorderseite wird von einer kristallartigen Oberfläche geziert, die dank einzeln ansteuerbarer RGB-Beleuchtung in jedem PC zu einem Highlight wird – vor allem, wenn man die Karte vertikal montiert.Im Vergleich zu seinen beiden großen Brüdern, der RTX 4080 Ti und der RTX 4090, bietet die 4070 Ti nach dem Einstampfen der 4080 eine aktuelle Alternative, deren Preis nicht jenseits der 1.000 Euro liegt. An anderer Stelle klären wir, was es mit DLSS 3.0, Super Sampling und Frame Generation überhaupt auf sich hat Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: VideoTest GeForce RTX 3080