Nvidia GeForce RTX: 4070 könnte schon im nächsten Monat kommen

Nvidia GeForce RTX 4070: Leaker verrät Release-Datum im April





— hongxing2020 (@hongxing2020) March 11, 2023

Die Speccs von Nvidias RTX 4070 im Überblick

Prozessor: AD104-250/251

CUDA-Kerne: 5.888

VRAM: 12 Gigabyte GDDR6X (21 Gbps)

Speicherinterface: 192-Bit

TDP: 200 bis 250 Watt

Stromstecker: 12+4 Pin

Basistakt: 1.920 MHz

Boost-Taktrate: 2.475 MHz

Teraflops: 29

Schon letztes Jahr führte der Grafikkartenhersteller mit seiner 4000er-Reihe eine neue GPU-Generation ein. Doch vielen ist ihr stolzer Preis noch zu hoch angesiedelt. Abhilfe könnte nun schon baldschaffen.Sie wird aller Voraussicht nach nämlich mit einer etwas günstigeren Preisempfehlung an den Start gehen, als es aktuell bei den RTX 4070 Ti-, den 4080- oder gar 4090-Modellen der Fall ist. Schenken wir einem Leaker Glauben, so feiert die Nvidia GeForce RTX 4070 bereits im kommenden Monat ihr Release.Aufmerksame Beobachter gehen von einem Preis unterhalb der 800 Euro Grenze zum Verkaufsstart aus. Damit wäre Nvidias GeForce RTX 4070 die günstigste Grafikkarte, die mit der neuen Ada-Lovelace-Architektur daherkommt. Habt ihr bislang aufgrund ihres stolzen Preises mit einer Neuanschaffung gewartet, könnte die 4070 also die ideale Alternative zu den restlichen Highend-Karten darstellen. Lange warten müsst ihr Leaker hongxing2020 zufolge nicht mehr: Am 13. April soll es so weit sein und die etwas kostengünstigere Karte ihr Release feiern.Bereits in der Vergangenheit sagte Hongxing die korrekten Release-Termine mancher Modelle der RTX 3000er-Reihe voraus. Behält er auch dieses Mal Recht, so ist es nicht einmal mehr einen ganzen Monat hin bis zum offiziellen Release der RTX 4070. Zwar wird Nvidia die Werbetrommel noch früh genug rühren, sollte sich die Information tatsächlich bewahrheiten, schon jetzt werfen wir aber noch einmal einen Blick auf ihre voraussichtlichen, bislang bekannten Spezifikationen:Neben der bereits genannten Ada-Lovelace-Architektur soll die GeForce RTX 4070 von Nvidia mit folgenden technischen Merkmalen ausgestattet worden sein:Zum Preis wird derweil noch reichlich spekuliert. Aufgrund der Tatsache, dass die nächstgrößere Grafikkarte aus dem Hause des Herstellers bei einem Europreis von rund 900 liegt, ist davon auszugehen, dass man sich mit der RTX 4070 nun wohl eher einem Preis von etwa 800 Euro nähern dürfte. Eine wesentlich niedrigere Summe dürfen wir aber, vor allem aufgrund der jüngeren Entwicklung der GPU-Preise und einer Aussage von, wohl eher nicht erwarten.Letztes aktuelles Video: VideoTest GeForce RTX 3080