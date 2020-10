Paper Beast: Folded Edition: Bizarres Erkundungsabenteuer jetzt auch ohne VR erhältlich

"Paper Beast: Folded Edition (ab 14,44€ bei kaufen) basiert auf den diesjährigen VR-Hit Paper Beast, benötigt aber kein VR-Headset und macht das überraschende Abenteuer so für PC-Spielern zugänglich. Die fantastische Spielwelt bietet ein Ökosystem in Echtzeit, zahlreiche skurrile Kreaturen, die man anfreunden kann, und die Steuerung sowie das Gameplay wurde für PC optimiert."

Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC) Screenshot - Paper Beast: Folded Edition (PC)

Am 20. Oktober 2020 haben Pixel Reef und Plug In Digital das ehemals VR-exklusive Erkundungsabenteuer Paper Beast (zum Test ) von Eric Chahi ( Another World From Dust ) als Folded Edition auch für PC-Spieler ohne Virtual-Reality-Headsets veröffentlicht . Auf Steam und im Epic Games Store wird noch bis zum 27. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,29 Euro statt 16,99 Euro). Besitzer der VR-Fassung sollen kostenlos Zugriff auf die Folded Edition erhalten. Außerdem soll es ein Bundle aus beiden Spielversionen für 19,99 Euro geben.Weiter heißt es vom Hersteller:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer