The Invincible: Sci-Fi-Thriller auf Basis des Buchs von Stanislaw Lem angekündigt

Mit The Invincible befindet sich ein Sci-Fi-Thriller für Einzelspieler bei dem polnischen Studio Starward Industries in Entwicklung. Das Spiel beruht auf dem gleichnamigen Roman von Stanislaw Lem und entsteht in Zusammenarbeit mit den Nachfahren des Autors. Der deutsche Buchtitel war "Der Unbesiegbare" ( 1964 ), obwohl eigentlich eher "Der Unbesiegte" gemeint war. The Invincible soll 2021 für PC und die nächste Konsolengeneration erscheinen.The Invincible spielt auf dem weit entfernten Planeten Regis III, der von seiner "Atompunk-Ästhetik" lebt. Während diese Technologie der dortigen Zivilisation die Weltall-Erkundung ermöglicht hat, ist die Ausrüstung nach wie vor analog, da keine digitale Revolution stattgefunden und der "Kalte Krieg" nie geendet hat - quasi eine Retro-Zukunft. Zudem gibt es Orte im Universum, die verboten und nicht betreten werden dürfen ..."The Invincible, ein Spiel, das seit längerer Zeit im Geheimen entwickelt wurde, kombiniert ein faszinierendes Setting, eine ikonische Geschichte und ein etabliertes, non-lineares Gameplay, um eine wahrhaftig unvergessliche Erfahrung zu liefern", sagt Starward Industries CEO, Marek Markuszewski. "Das Studio glaubt an die Macht von interaktiver Geschichtenerzählung, und möchte Spieler aller Skillgrade einladen, ihren eigenen Pfad in der merkwürdigen Welt eines weit entfernten, boshaften Planeten zu ergründen."Das Projekt befindet sich seit 2018 in Entwicklung. Mittlerweile arbeiten zwölf Personen in dem Studio in Krakau an dem Vorhaben. Die Mitarbeiter hatten vorher u.a. an The Witcher 3, Dying Light, Dead Island und Cyberpunk 2077 gearbeitet. Marek Markuszewski (ehemals CD Projekt Red) leitet das Studio. Ihr Ziel ist es: "Mehr kompakte Erfahrungen entwickeln, die Qualität versprühen und einzigartige Perspektiven und spannende Themen aufzeigen."