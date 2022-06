The Invincible: Erste Spielszenen des Weltraum-Adventures enthüllt

Das retrofuturistische Weltraum-Abenteuer

Unwirtliche Umgebungen & fiese Maschinen

Starward Industries hat erste Spielszenen aus dem kommenden Weltraum-Adventure The Invincible gezeigt. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stanislaw Lem und wird mit seinen Nachfahren gemeinsam entwickelt.Die Spielszenen geben ein ersten Einblick, was uns bei The Invincible erwartet. Aus der Ego-Sicht untersuchen wir mit Protagonisten Yasna einen Außenposten auf dem unwirtlichen Planeten Regis 3, auf dem The Invincible spielt. Das besondere an dem Setting aus der Feder von Stanislaw Lem: Eine Digitalisierung hat nie stattgefunden. Zwar können die Menschen interstellar reisen, allerdings sind alle Bedienelemente und Technologien weitestgehend analog.Im Verlauf der Spielszenen trifft Yasna auf einen beschädigten Kampfroboter und eine Gruppe toter Astronauten. Es wird schnell deutlich, dass es in diesem Adventure viel um die haptische Bedienungen von Elementen und um Ermittlungsarbeit gehen wird. Yasna bedient viele Taster und Schalter oder muss Hinweise in der Umgebung finden.In einer weiteren Szene folgt Yasna einem Roboter durch eine unwirtliche Höhle und untersucht merkwürdige Vorkommnisse, bevor sie vermutlich ein unangenehmes Ende findet. Kurz vor Schluss wird auch noch das Dialogsystem präsentiert, mittels dessen Yasna mit ihrem Operator Novik kommuniziert.The Invincible wird für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Der Release ist für 2023 geplant.