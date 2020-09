The Climb 2: Nachfolger von Cryteks VR-Kletterspiel kommt exklusiv für Quest

Screenshot - The Climb 2 (OculusQuest,VirtualReality) Screenshot - The Climb 2 (OculusQuest,VirtualReality)

Auch die heutigen Software-Gerüchte zu The Climb 2 haben sich bewahrheitet: Crytek hat zum Auftakt des Events "Facebook Connect 2020" den zweiten Teil des idyllischen Kletterspiels angekündigt - und zwar exklusiv für die Quest-Plattform (also für die Headsets Oculus Quest und Oculus Quest 2).Zur offiziellen Website geht es hier. Dort werden unetr anderem Bestenlisten beworben, auf denen man mit Freunden wetteifern kann."FREE SOLO LIKE NEVER BEFOREFeel the adrenaline rush of climbing without ropes. Ascend new peaks, navigate vast caves and discover hidden shortcuts as you find your path to the top.IMMERSIVE MAPSTAKE YOUR GAME TO NEW LEVELSExplore mountain environments, incredible views and dynamic elements. Keep your focus whether you're surrounded by city skyscrapers or erupting volcanoes.ENHANCED MULTIPLAYERRACE TO THE TOP OF THE CHARTSTake on your friends with new multiplayer features. Compete against opponents, challenge the best times and prove your mastery.BREATHTAKING VISUALSSEE SOME OF VR'S BEST VIEWSExperience breathtaking vistas and boundary-pushing graphics. With enhanced graphics and incredible environments, you'll want to look everywhere but down."