The Climb 2: Cryteks Kletterspiel kraxelt heute in den Quest-Store

Es wird wieder windig unterm Headset: Cryteks Kletterspiel The Climb 2 wird am heutigen Donnerstag, 4. März im Quest-Store erscheinen. Anders als im Vorgänger ( zum Test ) wurde der Titel vorerst exklusiv für Facebooks mobiles VR-System Oculus Quest (2) entwickelt.Neu sind dynamische Objekte wie Seile, Cotainer und Leitern, die auf das Gewicht des Spielers reagieren sollen. Inklusive der neuen Stadt komme das Spiel auf insgesamt fünf Schauplätze. Als weitere Kennzahlen werden 32 Handschuhe, 25 Uhren und 36 Armbänder genannt. Ebenfalls hinzugefügt wurden weitere Tageszeiten und Schwierigkeitsgrade auf allen Karten. In asynchronen Mehrspieler-Modi wird man mit Freunden um die Bestenlisten kämpfen können.Letztes aktuelles Video: Coming to Quest