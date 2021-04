The Climb 2: Kostenlose Erweiterung bringt rhythmisches Klettern und zwölf neue Levels

VR-Kletterer bekommen an diesem Donnerstag, 22. April einen Grund, rhythmisch in die Luft zu greifen: Das kostenlose "Freestyle Expansion Pack" vermischt das Kletterspiel-Prinzip des exklusiven Quest-Titels The Climb 2 mit dem eines Rhythmus-Spiels, bei dem im Takt der Musik neue Griffe auftauchen.Ebenfalls enthalten sind laut des gestrigen Oculus Gaming Showcase ( via Roadtovr.com ) zwölf neue Levels (ohne Checkpoints und mit Bonuspunkten fürs Weglassen des Magnesia). Sechs davon sollen allerdings erst später auftauchen. Im Test von The Climb 2 resümierten wir: "The Climb 2 bietet im Vergleich zum Vorgänger zwar nicht all zu viel Neues, ist aber trotzdem ein motivierendes Kletterspiel, das mit seinem Freiheitsgefühl gut zu Facebooks mobilen VR-Headsets passt."Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer