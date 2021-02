Final Fantasy 16: Wird actionlastig, bekommt aber zusätzlichen Einsteiger-Modus mit Story-Fokus

Das im vergangenen September von Square Enix angekündigte Rollenspiel Final Fantasy 16 soll ziemlich actionlastig werden: Das verriet Producer Naoki Yoshida heute im “Game Hack”-Segment der "One Morning"-Radiosendung auf Tokyo FM (via Gamestalk und Gematsu.com ). Für Spieler, die sich lediglich auf die Story konzentrieren wollen, bereite das Team derzeit aber einen speziellen Modus vor, so Yoshida.Mit folgendem Statement richtete er sich an Spieler, die schwach in Actionspielen sind:"Da wir ziemlich substanzielle Unterstützungsaktionen haben, bereiten wir natürlich etwas vor, das sich leicht bedienen und sanft spielen lässt. Macht euch nicht zu viele Sorgen. (...) Ich stamme aus der Generation, welche die Final-Fantasy-Serie vom ersten Spiel mit Echtzeit an gespielt hat - ich bin beinahe schon in meinen Fünzfigern. (...) Ich glaube, es gibt bestimmte Härten, die man erlebt, wenn man erwachsen wird. Daher wollte ich das Hauptthema dieses Spiels zu etwas machen, das jene, die mit Final Fantasy aufgewachsen sind und die Realität verstehen, genießen können, etwas daraus für sich mitnehmen können und darüber nachdenken können."Das eigenständige Action-Rollenspiel für Einzelspieler wird für PlayStation 5 (Konsolen-exklusiv), aber auch für PC erscheinen. Die Konsolen-Exklusivität ist zeitlich begrenzt, ein Release-Datum steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening