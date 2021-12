Final Fantasy 16: Corona-Pandemie wirft die Entwicklung zurück

Eigentlich hatte Square Enix noch für Ende dieses Jahres einige Enthüllungen rund um das Rollenspiel Final Fantasy 16 in Aussicht gestellt. Doch die Fans müssen sich länger gedulden. Das hat der japanische Publisher und Entwickler in einem Status-Update auf der offiziellen Webseite verkündet.Wie daraus hervorgeht, sind vor allem die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen verantwortlich für die Verzögerung. Im Wortlaut heißt es unter anderem: "Um unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten, arbeitet ein Großteil dieses Teams nun im Homeoffice – sowohl bei uns als auch bei unseren internationalen Partnern. Dies hat jedoch zu Kommunikationsschwierigkeiten geführt, was wiederum verspätete Aufträge und dementsprechend verzögerte oder sogar ausgefallene Abgaben nach sich gezogen hat."Den weiteren Angaben von Square Enix zufolge sei die Entwicklung von Final Fantasy 16 aufgrund der Corona-Problematiken um zirka ein halbes Jahr zurückgeworfen worden. Daher müsse auch die für Ende 2021 angekündigte Enthüllung verschoben werden. Diese ist nun für das Frühjahr 2022 geplant, dann soll es endlich neues Material von dem Rollenspiel zu sehen geben. Möglicherweise wird Square Enix bei dieser Enthüllung auch konkretere Angaben zum Release-Termin machen.Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening