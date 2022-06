Final Fantasy 16: Neuer Gameplay-Trailer konzentriert sich auf die Beschwörungen

Entwickler richten sich an die Fans



In einem Statement teilen Yoshida und Director Hiroshi Takai mit: "In unserem aktuellen Trailer stellen wir euch mehrere neue Esper vor und geben euch einen tiefen Einblick in das actiongeladene Kampfsystem und die Freiheiten, die es den Spielern bietet", sagt Hiroshi Takai, Main Director von Final Fantasy 16. "Was den Entwicklungsprozess angeht, kann ich verkünden, dass das Spiel von Anfang bis Ende spielbar ist. Nichtsdestotrotz haben wir mit Optimierung und Feinschliff bis zur Ziellinie noch einen Berg an Aufgaben zu meistern. Folgt uns weiterhin. Wir geben unser Bestes, euch bis zum nächsten Update nicht zu lange warten zu lassen!"



"Das Team unter der Leitung von Hiroshi Takai ist in die letzte Phase der Entwicklung eingetreten und konzentriert sich auf das Polishing - während es weiter auf die Veröffentlichung zusteuert." Yoshida fügt hinzu: "Mit der Stärke der PlayStation 5 Konsole im Rücken möchten wir euch auf eine nahtlose, storygetriebene und rasante Fahrt mitnehmen, die selbst mit der aufregendsten Achterbahn mithalten kann. Also, alle anschnallen. Es dauert nicht mehr lange."





Bereits im Sommer 2023 erwartet uns ein neuer Teil von Final Fantasy. Schon jetzt stimmt ein frischer Trailer auf die wuchtigen Attacken der verschiedenen Beschwörungen ein.Unter der Leitung des Square Enix-Veteranen Naoki Yoshida entsteht das neue Final Fantasy XVI. Bereits vor kurzem konnte der Produzent vermelden, dass die Arbeiten an dem neuen Open-World-Action-Rollenspiel problemlos verlaufen und man bald bereit sei, über einen Erscheinungstermin zu sprechen.Nicht nur der wurde mit der Nennung des Release-Zeitraums im Sommer 2023 stark eingegrenzt, auch neues Gameplay-Material ist in einem weiteren Trailer zu sehen. Hier stehen die Beschwörungen im Mittelpunkt. Während der Bildschirm beim Abspielen des Videos vor lauter Effektgewitter zu explodieren droht, kann ein erster Blick auf die Kämpfe geworfen werden. Es geht nicht nur Mann gegen Monster, sondern auch die Beschwörungen selbst gehen sich in Final Fantasy 16 oft und gerne an die Gurgel.Die gezeigten Szenen erinnern frappierend an Popcorn-Kino à la Godzilla oder Pacific Rim. Wenn sich Ifrit auf Bahamut stürzt und dann auch noch Shiva mit Eiszaubern um sich wirft, sieht das schon recht imposant aus – verlässt aber stark den üblichen Weg eines Final-Fantasy-Spiels. Das gilt auch für das Kampfsystem abseits der Beschwörungen. Es ist hier unschwer zu erkennen, dass der ehemalige Fighting-Coordinator von Devil May Cry nun bei Square Enix am entsprechenden Ruder sitzt. Die Auseinandersetzungen könnten direkt einem Spiel der Capcom-Action-Reihe entsprungen sein.