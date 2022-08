Final Fantasy 16: Chef-Entwickler verteidigt das Kampfsystem

Irgendjemand meckert immer





Naoki Yoshida, seines Zeichens auf dem Chefsessel bei der Entwicklung von Final Fantasy 16, führt Gründe an, warum ein rundenbasiertes, langsames Kampfsystem in seinen Augen keinen Sinn macht.Yoshida-San ist nicht nur für die ruhmreiche Wiederauferstehung von Final Fantasy 14: A Realm Reborn verantwortlich, sondern wurde von seinem Arbeitgeber, Square Enix, ebenfalls dazu abberufen, die Zügel bei der Entwicklung des neuen Final Fantasy 16 zu führen.Die Einführung eines effektvollen Echtzeitkampf-Systems stieß vielen alten Fans bereits bei Final Fantasy 15 sauer auf, auch im neuen Teil möchten die Entwickler nicht zu einem rundenbasierten und befehlsgestützten Kampfsystem zurückkehren. Warum das so ist, hat Yoshi P in einem Interview mit der japanischen Website Comic Days ausgeführt.Nach Ansicht von Noaki Yoshida ist es fast unmöglich alle Spieler gleichermaßen zufriedenzustellen. Zusätzlich geht er davon aus, dass besonders jüngere Zocker-Generationen mit einem befehlsbasierten Kampfsystem heutzutage nichts mehr anfangen können.Er meint: "Die Mainstream-Spiele sind heutzutage intuitive Spiele, bei denen Sie einen Knopf drücken und der Charakter eine Waffe schießt oder ein Schwert schwingt, und der traditionelle RPG-Stil rundenbasierter Befehlskämpfe ist Vielen nicht mehr vertraut. Es ist eine Tatsache, dass die Menschen mit dem altmodischen Stil von RPGs, bei denen Sie kämpfen, indem Sie Rundenbefehle auswählen, immer weniger anfangen können. Deshalb sind die Kämpfe in Final Fantasy 16 sehr actionbasiert. Wir wollen Menschen auf der ganzen Welt dazu bringen, zu glauben, dass Final Fantasy ein großartiges Spiel sein wird. Natürlich glaube ich nicht, dass wir in der Lage sein werden, alle Anforderungen zu erfüllen. Also habe ich allen im Team gesagt, dass wir als erstes etwas machen müssen, von dem wir denken, dass es Spaß macht, und sicherstellen, dass es die Leute erreicht, die es mögen."