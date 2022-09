Final Fantasy 16: Yoshida kündigt neuen Trailer und baldige Bekanntgabe des Release-Zeitraums an

Final Fantasy 16: Neuer Trailer schon im nächsten Monat?

Die Entwickler rund um Naoki Yoshida arbeiten auf Hochtouren an Final Fantasy 16. Nun gibt er bekannt, dass bald ein neuer Trailer für das Rollenspiel kommen soll.Darüber hinaus deutet Yoshida an, dass man sich möglicherweise schon bald auf einen konkreten Release-Zeitraum für Final Fantasy 16 einstellen darf. Schon im Laufe des kommenden Monats könnte es so weit sein.Im Zuge eines Interviews auf der Tokyo Game Show 2022, die in der vergangenen Woche abgehalten wurde, gab Yoshida endlich ein paar Informationen zu Final Fantasy 16 preis. Denn sollte sich an den Plänen der Entwickler nichts mehr ändern, dürfte der Titel schon im kommenden Jahr zunächst zeitlich exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht werden.In seiner Rolle als leitender Produzent wurde er auf eine von ihm selbst im Juni getroffene Aussage angesprochen, dass wir uns auf die nächsten Informationen zum erwarteten Titel noch im Herbst einstellen sollen. Diesbezüglich erklärte Yoshida auf der Bühne des Events: "Ich hatte noch keine Gelegenheit, mit den Marketing- oder PR-Teams zu sprechen, daher weiß ich nicht, wie viel ich sagen darf, aber ich denke, dass wir wahrscheinlich in der Lage sein werden, den nächsten Trailer nächsten Monat oder so zu veröffentlichen... Und danach hoffe ich, eine ungefähre Vorstellung davon geben zu können, wann er veröffentlicht werden wird.", wie Gematsu berichtet Zuvor wurde ihm in einem Interview, welches er schon im Juli führte, entlockt, in welche Richtung es mit Final Fantasy 16 eigentlich gehen soll. Er verspricht ein eher klassisches Final Fantasy-Erlebnis, bei der interessanterweise bewusst auf eine Open World verzichtet wird. Wiederkehrende, serientypische Elemente sollen jedoch trotzdem nicht zu kurz kommen.Hinsichtlich der Kämpfe, die wir in Final Fantasy 16 führen sollen, trennt man sich allerdings auch direkt wieder von dem klassischen Ansatz. So sollen die Gefechte nicht innerhalb eines rundenbasierten Kampfsystems ablaufen, sondern eher auf Action setzen. Ein rundenbasiertes System sei den Entwicklern zufolge einfach nicht mehr zeitgemäß genug