Final Fantasy 16: Neuer Trailer präsentiert die fünf Fraktionen des Rollenspiels

Final Fantasy 16: Diese Reiche kämpfen um Valisthea

Brachiale Beschwörungen bedrohen das Schlachtfeld

Gebannt warten Fans auf neue Infos zu Final Fantasy 16 und heute zeigte sich Entwickler Square Enix endlich gnädig: Ein brandneuer Trailer zeigt den erbitterten Kampf um Valisthea.Denn die Welt von Final Fantasy 16 liegt in ihren letzten Atemzügen und die fünf herrschenden Fraktionen bereiten ihre Armeen vor, um in die Schlacht für die Mutterkristalle zu ziehen. In diesem politisch aufgeladenen Konflikt stellen die aus alten Titeln bekannten Beschwörungen begehrte Kriegswerkzeuge dar.Der neue Trailer von Final Fantasy 16 geizt dabei nicht mit düsterer Stimmung und bereitet die Bühne für den Showdown vor, der euch im fertigen Spiel erwartet. Dunkelheit durchzieht die Welt von Valisthea und nur das Licht der Kristalle kann sie aufhalten. Doch die fünf herrschenden Fraktionen arbeiten nicht zusammen, sondern wollen jeder für sich selbst die verbleibenden Kristalle beanspruchen.Egal ob das Großherzogtum von Rosaria, das heilige Imperium von Sanbreque, die Dhalmekianische Republik, das eiserne Königreich oder das Königreich von Waloed, sie alle haben nur ein Ziel: Die lichtspendenden Kristalle zu erbeuten. Und dafür ist ihnen offenbar jedes Mittel recht.Auch die als Esper bezeichneten Beschwörungen (Englisch: Eikon) wie Shiva, Ifrit oder Leviathan spielen in Final Fantasy 16 wieder eine wichtige Rolle. Aus ihrem Schlummer geweckt werden können die mächtigen Wesen nur von ihrem zuständigen Dominus, in dem die Esper bis zu ihrer Beschwörung versiegelt sind.Aufgrund der erbitterten Gefechte, die die oben genannten Fraktionen in Final Fantasy 16 führen, sind die Esper auch politisch von immenser Bedeutung. Im neuen Trailer glänzen die gigantischen Geschöpfe erneut dank grandioser Grafik. Auf eurem Heimbildschirm könnt ihr die Esper dann im Sommer 2023 erleben, wenn Final Fantasy 16 für PC und PlayStation 5 erscheint.Dem geplanten Release-Zeitraum scheint wohl auch nichts im Wege zu stehen. Wie Naoki Yoshida, Produzent von Final Fantasy 16, in einem Statement auf Twitter verriet, befinde man sich auf der Zielgeraden: „Aktuell konzentriert das Team seine Mühen auf Debugging, Anpassungen, Politur und Optimierung.“ Abschließend deutete er in den kommenden Wochen einige neue Interviews an.