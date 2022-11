Final Fantasy 16: Dauer der Zeitexklusivität für PlayStation 5 enthüllt

Final Fantasy 16: Xbox-Spieler müssen sich nur sechs Monate gedulden

Fünf Fraktionen und bedrohliche Beschwörungen

Weil viele externe Entwickler Plattformexklusivität nicht mehr mitmachen, landen einige Neuerscheinungen zumindest zeitexklusiv auf ausgewählten Konsolen – so auch Final Fantasy 16.Einen genauen Release-Termin hat das heiß ersehnte Rollenspiel von Square Enix noch nicht, man grenzte den Zeitraum der Veröffentlichung aber immerhin auf den Sommer 2023 ein. Dann erscheint FF16 neben dem PC exklusiv für die PlayStation 5. Offenbar dauert der temporäre Ausschluss anderer Konsolen aber nur läppische sechs Monate.In einem neuen PlayStation-Werbevideo mit dem Titel „Play Like Never Before“ standen eine Reihe an bereits erhältlichen und kommenden Spielen im Rampenlicht und zu denen darf sich auch Final Fantasy 16 zählen. Die wirklich nur eine Sekunde zu sehende Szene aus dem Spiel ist dabei mit einem interessanten Hinweis am unteren Rand versehen.Dort heißt es nicht nur, dass man das Spiel wie bereits bekannt für den Sommer 2023 erwarte, sondern auch, dass sich die Zeitexklusivität für die PlayStation 5 nur auf sechs Monate beschränkt. Damit haben PS5-Spieler einen mehr als absehbaren Vorsprung, bevor auch Xbox-Spieler in die Welt von Valisthea abtauchen dürfen. Da Final Fantasy 16 nicht für die PlayStation 4 erscheint, wird man sich für eine Veröffentlichung auf Microsofts Konsolen vermutlich ebenfalls ausschließlich für die Series X | S entscheiden.Weil die eine Sekunde Bildmaterial nun wirklich kaum etwas hermacht, sollten sich Final Fantasy-Fans lieber noch einmal dem vergangenen Trailer widmen, in dem man die fünf Fraktionen vorstellte, die gegeneinander in die Schlacht um Valisthea und die lichtspendenden Kristalle ziehen.Auch im Vordergrund standen dabei die Beschwörungen der gigantischen Götter, Esper genannt. Wer die Rollenspiel-Reihe kennt, ist mit den Namen Shifa, Ifrit und Leviathan natürlich vertraut und darf die Beschwörungen auch in Final Fantasy 16 wieder in vollem Umfang genießen. Los geht es dann irgendwann im Sommer 2023 auf dem PC und der PlayStation 5 – und sechs Monate danach dann auf der Xbox.