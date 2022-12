Final Fantasy 16: Epischer Trailer verrät Release-Termin auf den Game Awards 2022

Final Fantasy 16: Trailer kündigt Release am 22. Juni 2023 an

Lineare Handlung statt offener Welt

Zum Ende der diesjährigen Game Awards ging es noch einmal richtig zur Sache: Ein frischer Final Fantasy 16-Trailer wurde präsentiert, der den Release-Termin des Spiels verrät.Produzent Naoki Yoshida war sogar höchstpersönlich vor Ort, um die Feierlichkeiten rund um die Release-Ankündigung gemeinsam mit dem Publikum zu genießen. Er präsentierte uns den "Revenge"-Trailer, der mit seinen atemberaubenden Action-Szenen wohl kaum epischer sein hätte können. Im Sommer des nächsten Jahres ist es so weit, dann kommt Final Fantasy 16 für die PlayStation 5 auf den Markt.Während neben der adrenalingetränkten Action auch noch einige schwer zu übersehende Bösewichte in das Bild rücken, wird die wohl spannendste Info, die der Trailer preisgibt, erst ganz am Ende verraten: Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni 2023.Bereits vor einigen Wochen offenbarte Yoshida, wir dürften schon bald mit mit der Bekanntgabe des Release-Termins von Final Fantasy 16 rechnen , demzufolge kam der Zeitpunkt eher wenig überraschend. Vergangene Nacht folgten den Worten dann auch endlich Taten und die Reaktionen der Zuschauer überschlugen sich. Einige von ihnen halten den neuesten Final Fantasy-Ableger ihren Kommentaren unter dem Trailer zufolge schon jetzt für einen heißen Anwärter für das Game of the Year 2023.Vor allem das coole Kampfsystem, aber auch die imposante Optik von Final Fantasy 16 wird vorab mit Lob überschüttet. Statt in eine offene Welt geworfen zu werden, sollen wir allerdings eher linearen Handlungssträngen und Umgebungen folgen. Director Hiroshi Takai erklärte dies mit dem starken Fokus auf die Story des Spiels und ihrer Charaktere.Den Schöpfern sei das Erzählen einer guten Geschichte wichtiger als eine offene Spielwelt, deren Entwicklung gleichzeitig mit einem riesigen Aufwand einhergegangen wäre. Wer Square Enix neuestes Fantasy-Abenteuer direkt zum Release anspielen möchte, der muss das wohl oder übel auf der PlayStation tun. Die Dauer der Zeitexklusivität von Final Fantasy 16 auf der PS5 wurde allerdings bereits eingeschränkt.Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening