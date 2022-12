Final Fantasy 16: Vorbesteller-Boni und einzelne Editionen enthüllt

Final Fantasy 16 kommt in gleich 4 verschiedenen Editionen

Standard-Edition

Preis: 79,99 Euro

exklusives Steelbook gratis beim Kauf über Amazon

Deluxe Edition

Preis: 109,99 Euro

Stoff-Weltkarte von Valisthea

spezielles Clive Rosfield Steelbook

Collectors Edition

Preis: 349,99 Euro

exklusiv im Square Enix Store

Ifrit-Statue

Set mit 8 Pins

Stoff-Weltkarte von Valisthea

spezielles Clive Rosfield Steelbook

digitales Mini-Artbook

digitaler Mini-Soundtrack

Blutschwert (DLC)

Digital Deluxe Edition

digitales Mini-Artbook

Preis: 99,99 Euro

digitales Mini-Artbook

digitaler Mini-Soundtrack

Das sind die Boni für Vorbesteller

Cait-Sith-Talisman

Kämpferherz

Lesezwicker (nur in der Collectors und den digitalen Editionen enthalten)

Final Fantasy 16 wurde auf den Game Awards für den kommenden Sommer angekündigt. Grund genug, schon einmal jetzt mit verschiedenen Vorbesteller-Boni und Editionen die Werbetrommel zu rühren.Obwohl es bis zum Release auf der PlayStation 5 am 22. Juni 2023 noch ein Weilchen hin ist und die Veröffentlichung für weitere Plattformen dank der Zeitexklusivität von Final Fantasy 16 wohl mindestens noch weitere sechs Monate dauert , scheut Square Enix keine Mühen, uns auf den neuen Teil der Rollenspiel-Reihe heiß zu machen.In vier verschiedenen Varianten wird es Final Fantasy 16 geben und schon jetzt lassen sich jene über Amazon und Co. bereits vorbestellen. Einerseits hätten wir da die Standard Edition, die, wie ihr Name vielleicht vermuten lässt, lediglich das Spiel selbst sowie die Vorbesteller-Boni im Falle einer frühzeitigen Bestellung enthält. Zu ihr gesellen sich noch die Deluxe Edition, die begehrte Collectors Edition sowie eine digitale Version der Deluxe-Variante.Alle zusätzlichen Inhalte und die Unterschiede der einzelnen Editionen zeigt euch Square Enix auch noch einmal auf der entsprechenden Website. Damit ihr auch wisst, welche Boni euch mit der Vorbestellung von Final Fantasy 16 erwarten, stellen wir euch diese noch einmal etwas genauer im Folgenden vor.Bestellt ihr Final Fantasy 16 bei einem der teilnehmenden Händler vor, erwarten euch einige digitale Goodies, die ihr kostenlos dazu bekommt:Mit einem erst jüngst veröffentlichten und allem voran epischen Trailer zu Final Fantasy 16 heizten uns die japanischen Entwickler von Square erst vor wenigen Tagen ordentlich ein. Ein vorheriger Trailer stellte uns darüber hinaus bereits vorab auf die fünf Fraktionen, die es in FF16 geben soll , ein.Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening