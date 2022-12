Final Fantasy 16: US-Alterseinstufung deutet sexy Momente an

Final Fantasy 16: Im Bordell wird nun einmal gestöhnt

Freizügig und vulgär – nach US-Standards wohlgemerkt

In der weltberühmten Rollenspielreihe ging es nicht immer einwandfrei gesittet zu. Und das scheint sich auch bei Final Fantasy 16 fortzusetzen. Eine neue Alterseinstufung deutet es jedenfalls an.In den USA hat das neue Rollenspiel aus dem Hause Square Enix bereits jetzt eine Freigabe erhalten, obwohl es bis zur Veröffentlichung noch ein wenig dauern wird. Nichtsdestotrotz hat das dafür zuständige Entertainment Software Rating Board (ESRB) dem kommenden Kracher ein M17+-Rating verpasst. Das ist die zweithöchste Einstufung und bedeutet, dass das Spiel nur Personen ab 17 Jahren oder älter nahegelegt wird. Zu den Gründen zählen neben Blut und Gewalt auch „teilweise Nacktheit“ und „sexuelle Themen“.Das ESRB hat sogleich auch ein paar Details mehr zur Begründung mitgeliefert, wie VG247 berichtet . Dass es um den versklavten Prinzen Clive gehen wird, der auf der Suche nach deinem Bruder ist, lässt dabei noch nicht aufhorchen. Dass man reihenweise Gegner mit Schwertern und Magie in einem nahkampfbetonten Kampfsystem ins Jenseits befördert, ist an sich auch nicht der Rede wert.Aber was empfindet die Einrichtung als besonders schlüpfrig? Auch dazu gibt es einige Beschreibungen: „Das Spiel enthält einiges an sexuellem Material: eine Figur, die einen Mann im Bett streichelt und dessen Beine ausbreitet; Anspielungen auf Prostitution; sexuelles Stöhnen in einem Bordell; Dialoge wie ‚Ich wäre froh, wenn ich es dir zeigen könnte … vorausgesetzt, ich kann es mir leisten‘ und ‚[…] Danke für deine Dienste. Mein Zimmer ist oben.‘“Zusätzlich sollen einige Figuren mit halbentblößten Brüsten oder Hintern dargestellt werden und Worte wie „fuck“ oder „shit“ würden zu hören sein. Im Anbetracht der Tatsache, dass es im Franchise schon zu so einigen „knisternden“ Momenten kam (man erinnere zum Beispiel an die ganze Episode mit Don Corneo in Final Fantasy 7 oder das Honeybee Inn), sollte das zumindest Fans der Reihe kaum stören.Für eine hohe Altersfreigabe hat es dennoch gereicht. Eine deutsche Alterseinstufung liegt derweil noch nicht vor. Ist es aber dann so weit, werden Spieler aufgrund der Neuerungen bei der USK schon erkennen, warum die Entscheidung gefällt worden ist. Bis dahin wird es aber noch etwas dauern: Nach aktuellem Stand soll Final Fantasy 16 erst am 22. Juni 2023 als zeitlich begrenztes Exclusive für die PS5 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening