Final Fantasy 16: Neue State of Play enthüllt frische Infos & brachiale Bosse

Final Fantasy 16: Die Leiden des jungen Clive Rosfield

Quicktime-Events und Kaiju-Kämpfe

Eine ganze State of Play für sich: Vor seinem großen Auftritt in zwei Monaten wirft sichnoch einmal in Schale und zeigt sich dabei von seiner besten Seite.Das fast halbstündige Showcase soll Langzeit-Fans und Neulingen vor dem Release des Blockbuster-Rollenspiels noch einmal darlegen, was sieauf dererwartet. Dazu gehört sowohl die Geschichte von Final Fantasy 16 als auch das Echtzeit-Kampfsystem. Und natürlich dürfen die gigantischen Eikons ebenfalls nicht fehlen.Nachdem man uns noch mal versichert hat, dass Final Fantasy 16 ein alleinstehender Titel ist und auch wirklich ohne jegliche Vorkenntnisse funktioniert, steht zunächst einmalim Mittelpunkt. Im Spiel trefft ihr den Protagonisten zu verschiedenen Zeitpunkten, genauer gesagt in seinen Teenager-Jahren, seinen 20ern und seinen 30ern. Die Story beginnt dabei zwar mit einem erwachsenen Clive, ein spielbares Flashback versetzt euch aber in seine Jugend zurück.Es folgen ein kurzer Blick auf die verschiedenen Menüs, die entschlackt und angenehm übersichtlich wirken, auch wenn dermit seinen vielen Möglichkeiten dort ebenfalls Wurzeln schlägt. Wer keine Lust hat, sich durch die verschiedenen Optionen zu wühlen, kann eine automatische Verteilung der Talentpunkte anordnen.Es ist nur eine von vielen, mit denen man Gelegenheitsspieler an Bord holen will: Wer vor dem Echtzeit-Kampfsystem zurückschreckt bekommt dank spezieller Ausrüstung beispielsweise die Möglichkeit, das Ausweichen automatisch ablaufen zu lassen oder es sich mit verlangsamter Zeit zumindest zu vereinfachen.Eben jenes Kampfsystem bekommt in der State of Play ebenfalls noch einmal ordentlich Luft zum Atmen, schließlich ist Final Fantasy 16 nach dem Vorgänger erst der zweite Teil mit. Was in dem Effektgewitter und den Partikelexplosionen nicht untergeht: Einige Angriffe haben offenbar eingebaute Quicktime-Events, bei denen schnelle Reaktionen gefragt sind.Eine Boyband wie im Vorgänger reist zwar nicht mit euch durchs Land, dafür werdet ihr im Kampf ab und an vonunterstützt, zu denen neben Menschen auch flauschige Vierbeiner gehören. Weil die aber allesamt vom Spiel gesteuert werden, könnt ihr euch ganz und gar auf Clives Kampfkünste konzentrieren.Die kommen auch in den Kämpfen gegen fiese Bossgegner oder die gigantischen Eikons zum Zug. Wennmit ihrer Körpergröße den Bildschirm füllen, solltet ihr am Controller aktiv bleiben: Man betont, dass auch die Eikon-Gefechte in Echtzeit ablaufen und durch Shooter-Passagen und Wrestling-Einlagen für Abwechslung sorgen sollen. Die braucht es auch, schließlichwerden.