Final Fantasy 16: Großes Pre-Launch-Event angekündigt, könnte Demo mitbringen

Final Fantasy 16: Feierlichkeiten samt kostenloser Demo?

Nachdem manvor Kurzem eine fast halbstündige State of Play spendierte, kündigt man nun schon das nächste Event zum kommenden Rollenspiel-Blockbuster von Square Enix an.und damit nur wenige Tage vor dem Release von Final Fantasy 16 möchte man nämlich um 15 Uhr PDT eineabhalten. Wer nicht extra dafür in die USA fliegen möchte, darf aber ganz beruhigt sein: Das Event soll auch perübertragen werden, damit Fans auf der ganzen Welt daran teilhaben können.Hierzulande läuft das Final Fantasy 16-Event aber fast wie Silvester ab: Startschuss ist nach deutscher Zeit nämlich. Wie lange ihr dann wachbleiben müsst und was es abgesehen von Sektflöten und Partyhüten noch zu sehen gibt, erfahren wir dann aber erst in Kürze: Mit den Details hält man sich aktuell noch zurück.In den Kommentaren auf Twitter spekulieren Fans derweil, ob man während der Pre-Launch-Feierlichkeiten eineveröffentlicht, mit der dann kurz vor Release des Spiels in die Welt von Valisthea abgetaucht werden kann. Dass eine Probeversion kommt, hatschließlich schon im Februar gegenüber Famitsu bestätigt.Das kurze Zeitfenster vor dem Release von Final Fantasy 16 scheint gleich aus zwei Gründen plausibel: Der Hype kurz vor Veröffentlichung wird zusätzlich angekurbelt und es bleibt weniger Raum für die Verbreitung vonim Internet. Bis das Event am 11. Juni startet, könnt ihr euch die Wartezeit mit demetwas versüßen.