Final Fantasy 16: Keine Veröffentlichung in Saudi-Arabien - aus einem kuriosen Grund

Final Fantasy 16: Keine Freigabe in Saudi-Arabien, weil „Unternehmen sich komplett weigert, Inhalt an die Region anzupassen“





لمحبي لعبة #FinalFantasyXIV، نود التوضيح بأنها لم تفسح بالمملكة، وذلك بسبب عدم رغبة الناشر بإجراء التعديلات اللازمة.



الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع #تصنيف_الألعاب pic.twitter.com/5OuWZJGEvX



— التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية (@VGAR_SA) May 3, 2023

Wenn sich schon am 22. Juni alle Welt ber den Release vonfreuen darf, mssen Spieler ausauf‘ nchstes groes Rollenspiel-Abenteuer verzichten.Denndarf einem Tweet der nationalen, die die Alterseinstufungen fr Videospiele vornimmt, zufolge nicht in Saudi-Arabien verffentlicht werden. Der Grund? Der Publisher sei „nicht bereit, die notwendigen nderungen vorzunehmen“.Erst Anfang dieser Woche twitterte der Generalinspektor der saudi-arabischen Behrde, Hattan Tawili, dass „eines der wichtigsten und grten Spiele des Jahres“ auf dem besten Wege sei, „verboten zu werden, weil sich das Unternehmen komplett weigert, den Inhalt an die Region anzupassen“ ( via Eurogamer). Damit sind der japanische Publisher Square Enix und das bevorstehende Final Fantasy 16 zweifelsfrei gemeint.Genauere Grnde fr die ausbleibende Genehmigung fr den saudi-arabischen Markt oder die konkreten „notwendige nderungen“, die seitens der Entwickler getroffen werden sollen, werden nicht genannt. Spekulationen zufolge drfte es sich aber allem voran um die etwas „erwachseneren Inhalte“, die Final Fantasy 16 im Gegensatz zu seinen Vorgngern bieten soll, handeln, wegen denen der Titel pltzlich Probleme hat.So tauchen unter anderem in der brasilianischen Alterseinstufung Schlagworte wie „Nacktheit“, „Prostitution“, „Selbstmord“, „Folter“ oder „Drogenmissbrauch“ auf. Sehr viel wahrscheinlicher ist aber, dass es die LGBT+-freundlichen Inhalte sind, an denen sich die saudi-arabischen Behrden stren. Homosexualitt ist dortzulande nmlich illegal, Anhnger der Community werden unterdrckt. Schonlitt unter den umstrittenen Verboten.Eine Besttigung seitens Square Enix gibt es bislang leider nicht. Der Publisher ist allerdings offen fr die Inklusion der LGBT+-Community, fanden doch bereits Thematiken und Charaktere, die in direktem Zusammenhang stehen, ihren Weg in die Videospiele des Entwicklers. So zum Beispiel auch im, oder im etwas aktuelleren Fantasy-Farming-Simulator, wo ihr non-binre Charaktere erstellen knnt. Ob, leisten kann, auf Final Fantasy 16 zu verzichten, ist also mindestens fragwrdig.Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening