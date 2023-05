Final Fantasy 16: Damit Spieler nicht von der Geschichte verwirrt sind: Entwickler bauen Hilfe ein

Final Fantasy 16: Simples Feature soll euch beim Verstehen der Geschichte helfen

In weniger als einem Monat dürfen Rollenspielenthusiasten ihre PlayStation 5 anwerfen und zusammen mit Protagonist Clive Rosfield nach Valisthea, die Welt vonreisen.Wie es sich für einen monumentalen Titel aus dem Hause Square Enix gehört, erwartet euch dort eine gigantische Fantasy-Welt mit zahlreichen Königshäusern, Adelsfamilien und Sagengestalten. Diehat bei der Entwicklung sogar die Mitarbeiter überfordert, weshalb man Spielern mit demunter die Arme greifen will.Dass Final Fantasy 16 eine solche Geschichte haben wird, warzufolge von Anfang an geplant: „Es war immer unser Ziel diese Art von Geschichte zu erzählen, diese ausladende, prachtvolle, epische Geschichte mit einem gewaltigen Ensemble – etwas, das sehr komplex und verzweigt ist. Und den Spieler da am Anfang reinzuwerfen, macht ihn bereit für das, was noch kommt. Nicht unbedingt den Spieler überfordern, sondern ihm eher schon früh zu zeigen, dass wir versuchen, diese große Geschichte zu erzählen.“Ein solches Vorhaben hat aber auch seine Tücken, wie er den Kollegen von Polygon berichtet: „Ich glaube, es war im Mai 2019. Wir haben quasi die Mitarbeiter von allen Abteilungen der Entwicklung zusammengebracht und zusammen das gesamte Skript durchgelesen. […] Und wir haben gemerkt, dass selbst bei den Kernentwicklern Verwirrung herrschte, sie haben nicht verstanden, was sich da abspielt.“„Da ist uns klar geworden, dass wir Spieler irgendwie unterstützen müssen, wenn sie sich genauso fühlen. Weil wenn wir uns als Entwickler so fühlen, dann werden die Spieler es definitiv“, ergänzt Yoshida. Um das zu verhindern, will man mit dem Active Time Lore-Feature dafür sorgen, dass ihr zu jeder Sekunde in Final Fantasy 16 über die aktuelleninformiert seid.Ähnlich wie die Funktion bei Amazon Prime, die euch in Serien und Filmen beispielsweise die gerade zu hörende Musik und die zu sehenden Schauspieler anzeigt, könnt ihr euch auch im Spiel per Knopfdruck anzeigen lassen, wer gerade den Bildschirm bevölkert und welche Rolle sie in der Geschichte spielen. Darüber hinaus trefft ihr auch auf zahlreiche Charaktere, die euch mitüber Valisthea versorgen, wie man zuletzt