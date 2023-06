Final Fantasy 16: Alle Infos rund um das Riesen-Rollenspiel samt Release, Editionen und Story

Wann und für welche Plattformen kommt Final Fantasy 16?

Welche Editionen soll es geben?

Mit wieviel Spielzeit können wir rechnen?

Worum geht es in der Story?

Was erwartet uns beim Gameplay?

Gibt es bei Final Fantasy 16 Online-Zwang oder Multiplayer?

Auch wenn aktuell alle Augen aufgerichtet sind, hat der Juni mitnoch ein weiteres Umfangmonster zu bieten, das Rollenspiel-Fans stundenlang vor den Bildschirm fesseln könnte.Damit ihr nicht auch noch vor dem Release des Square Enix-Aushängeschilds etliche Stunden in die Recherche stecken müsst, wollen wir euch die obenstehenden Fragen beantworten und diezum neuesten nummerierten Ableger der Rollenspiel-Reihe kurz und knackig zusammentragen. Also auf nach Valisthea!Keine drei Wochen mehr müssen sich Fans auf den Release von Final Fantasy 16 gedulden – zumindest, wenn sie einebesitzen. Der neueste Streich der alteingesessenen Rollenspiel-Reihe erscheint nämlich bereits, vorerst aber nur für Sonys schneeweiße Konsole.müssen sich Spieler nach aktueller Lage dabei übrigens nicht herumschlagen.Sechs Monate dauert dieauf der PlayStation 5, danach soll das Spiel irgendwann auch für den PC erscheinen. Einen konkreten Release-Termin für die PC-Version von Final Fantasy 16 gibt es aber noch nicht und Produzent Naoki Yoshida wollte sich in dieser Hinsicht auch nicht festlegen.definitiv nicht rechnen.Da die Frage von Plattform und Veröffentlichungszeitpunkt nun geklärt ist, müsstet ihr euch bei Interesse nur noch für eine der insgesamt vier verschiedenen Varianten entscheiden, in denen Final Fantasy 16 erhältlich sein wird. Los geht es mit derfür 79,99 Euro, die wenig verwunderlich nur das Spiel enthält. Wer bei Amazon zuschlägt, bekommt ein kostenloses Steelbook obendrauf.Falls ihr euch Final Fantasy 16 lieber digital zulegt, bietet sich diean, die euch für 99,99 Euro das Spiel mitsamt digitalem Mini-Artbook und -Soundtrack serviert. Dieschlägt mit 109,99 Euro zu Buche und hat neben dem Spiel selbst noch eine Stoff-Weltkarte von Valisthea sowie ein spezielles Steelbook mit Protagonist Clive Rosfield im Gepäck.Hardcore-Fans könnten derweil an derinteressiert sein, die es exklusiv im Square Enix Store zu kaufen gibt und bei der ihr mit 349,99 Euro tief in die Tasche greifen müsst. Dafür bietet die abseits des Spiels aber auch eine Statue von Ifrit, ein Set mit acht Pins, den Blutschwert DLC sowie alle Inhalte der Deluxe Edition und der Digital Deluxe Edition. Aktuell ist das teure Vergnügen allerdings ausverkauft.Falls ihr Final Fantasy 16 in euren vermutlich vollen Spielekalender quetschen wollen, ist die Frage dersicherlich von elementarer Wichtigkeit. Glücklicherweise hat Square Enix schon die Karten auf den Tisch gelegt und verraten, wieviel das Rollenspiel ungefähr von eurer Freizeit verschlingen wird. Solltet ihr euch nur auf die Hauptgeschichte konzentrieren, Nebenaufgaben links liegen lassen und geradlinig durch Valisthea stromern, werdenfällig.Anders sieht es bei Spielern aus, die sich gerne mehr Zeit lassen oder gar jeden Stein umdrehen:sollten diejenigen einplanen, die richtig tief in die Spielwelt von Valisthea eintauchen wollen und jedem NPC an den Lippen hängen. So oder so erwarten euch in der Story dabei, stellt also schonmal das Popcorn bereit.Offenbar hat man in Final Fantasy 16 also so einiges zu erzählen. Schon vergangenen Oktober legte man im Marketing die Grundsteine der, die Fans mit der drohenden Dunkelheit, die nur vom Licht der verbleibenden Mutterkristalle aufgehalten werden kann, in die Welt von Valisthea ziehen soll. Dass die, namentlich das Großherzogtum von Rosaria, das heilige Imperium von Sanbreque, die Dhalmekianische Republik und das Königreich von Waloed, nicht etwa zusammenarbeiten, um Valisthea zu retten, sondern jeder selbst nach den letzten Kristallen gieren, ist natürlich eine heikle Ausgangslage.Inmitten der drohenden Katastrophe findet sichwieder, Protagonist des Spiels und ältester Sohn von Rosarias Erzherzog. Als talentierter Schwertkämpfer und „erster Schild von Rosaria“ beschützt er seinen kleinen Bruder Joshua, der trotz seiner schwächlichen Natur Erbe des Phönix und damit Dominus des gefürchteten Feuervogels wird. Doch nach einem dramatischen Ereignis verwandelt sich der eins gutmütige Clive zum dunklen Racheengel – seinen blutigen Pfad verfolgt ihr dabei gleich auf mehreren Zeitebenen. Damit ihr dabei durchblickt,Wer sich eher für das Gameplay von Final Fantasy 16 interessiert, sollte derweil einen Blick aufwerfen, das man eigens für das Rollenspiel ausrichtete. Dort kam auch daszur Geltung, bei dem sich Protagonist Clive im Gegensatz zu seinen Vorgängern nun wirklich ganz und gar ohne Pause durch Gegnerhorden schnetzelt.Wenn ihr nicht gerade durch die semi-offene Welt des Spiels streift, Nebenquests erledigt oder der Story folgt, könnt ihr euch ab und an auch der Kaiju-Kloppe hingeben. Die, die Fans der Reihe als Beschwörungen kennen, mischen das Schlachtfeld von Final Fantasy 16 nämlich ganz schön auf und wo Bahamut, Ifrit oder Titan aufeinandertreffen, wächst so schnell kein Gras mehr.Auch wenn der ein oder andere Final Fantasy-Ableger, beispielsweise der nummerierte vierzehnte Teil, sich vom Singleplayer-Dasein verabschiedet hat und als Online-Multiplayer fungiert, wird das kommende Rollenspiel ein. Ein optionales Online-Feature wird es aber trotzdem geben, nämlich eine Rangliste, bei der ihr euch mit anderen Spielern weltweit messen könnt und die vermutlich auf einem Modus mit Gegnerwellen basieren wird. Einen etwaigen Online-Zwang,, müsst ihr also nicht befürchten.