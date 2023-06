Final Fantasy 16: Demo zeigt Prolog und Kampfsystem - Spielstände übertragbar

Final Fantasy 16: Mit der Demo könnt ihr das actiongeladene Gameplay einmal selbst ausprobieren





Fans vondürfen sich freuen: Ab heute steht einevon Square Enix' nahendem Rollenspiel-Blockbuster zur Verfügung. Mit jener könnt ihr nicht nur in die ersten zwei Stunden des zunächst PS5-exklusiven Titels eintauchen.Sobald das Game in voller Pracht am 22. Juni erscheint, dürft ihr euren Spielstand sogar übertragen, sofern gewünscht. Doch damit nicht genug, denn die Entwickler habenfür Final Fantasy 16 im Zuge der Demo parat.Square Enix kündigte die Veröffentlichung der Demo-Versionfür den heutigen 12. Juni an ( via PlayStation Blog). Dabei wurde ebenfalls verraten, dass wir dendes heißersehnten Titels spielen dürfen, der etwas überzum Abschließen benötigt. Habt ihr diesen erst einmal durchgespielt, so müsst ihr dies mit dem Release des Spiels nicht noch einmal tun, sondern könnt direkt danach einsteigen.Habt ihr den Prolog in der FF16-Demo erfolgreich abgeschlossen, schaltet ihr darüber hinaus aber noch eine besonderefrei, die euch "dasvon Clive mit zusätzlichen eikonischen Fähigkeiten" erleben lässt. Aufgrund des Umstands, dass ihr im Prolog eine jüngere Version von Clive, dem Hauptcharakter von Final Fantasy 16, spielt, will Square Enix euch so die Chance geben, manche Fähigkeiten, die erst später im Spiel freigeschaltet werden, schon einmal auszuprobieren.Interessanterweise fügen die Entwickler noch an, dass auch, wenn die Demonstration des Kampfsystems in einer eher düsteren Burg spielt, dies keineswegs repräsentativ für das gesamte Spiel sein soll. Im Gegenteil: Man verspricht, es gäbe viel Licht und dass es auch hellere Bereiche geben wird. In dem "" der Demo, welches ebenfalls rundSpielzeit bieten soll, infiltrieren wir eben aber ebene jene finstere Burg mit der Hilfe von Torgal und Cidolfus Telamon, wobei wir auf "verschiedene Feinde" und sogar "epische Bosse" treffen sollen.Gehört auch ihr zu all jenen, die dem Release des mittlerweile sechzehnten Teils der Hauptreihe entgegenfiebern, haben wir für euch an anderer Stelle noch einmalzusammengefasst.Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening