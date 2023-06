Final Fantasy 16: Vorsicht vor Spoilern: Erste Exemplare sind im Umlauf

Final Fantasy 16: Scheuklappen aufsetzen und Schlagwörter stummschalten

Nicht mal mehr eine Woche, dann öffnet Square Enix die Tore von Valisthea und lässt euch die weite Welt vonin der Rolle von Protagonist Clive Rosfield bereisen.Einige Fans scheinen ihr Urlaubsticket aber früher als geplant bekommen zu haben: Obwohl der sechzehnte nummerierte Ableger der alteingesessenen Rollenspielreihe ersterscheint, befinden sich schon jetztim Umlauf. Wer Final Fantasy 16 spoilerfrei erleben möchte, sollte sich in den nächsten Tagen also besonders vorsehen.Wie unter anderem die Kollegen von Eurogamer und VGC berichten, haben einige Fans bereits Bilder mit dem Spiel auf Twitter und Reddit geteilt, die wir an dieser Stelle nicht verlinken wollen. Wie ihr euch sicher denken könnt, werden nämlich vor allem darunterzu Final Fantasy 16 veröffentlicht, die ihr vermutlich nicht eine Woche vor dem Release sehen wollt.Damit ihr das Spiel dann ab dem 22. Juni spoilerfrei genießen könnt, empfehlen wir wie immer in solchen Fällen,nach Möglichkeit vollständig. Falls das keine Option sein sollte, hilft es, bestimmte: Auf Twitter könnt ihr so verhindern, dass euch Tweets zu Final Fantasy 16 zufällig in die Timeline gespült werden.Auf Reddit ist dies zwar nicht möglich, das Final Fantasy-Subreddit ist aufgrund der aktuellen API-Situation aber ohnehin momentan auf privat eingestellt. Lediglich vom dedizierten Final Fantasy 16-Subreddit solltet ihr entsprechend weiten Abstand halten, um nicht versehentlichder Spielgeschichte verraten zu bekommen.Da lohnt sich doch viel eher ein Blick auf, die euch mit den, inklusive Editionen, Gameplay und Spielzeit, versorgt. Und wenn ihr bereits alles Wichtige wisst, könnt ihr inreinspielen, zumal sich der erreichte Fortschritt in die Vollversion mitnehmen lässt.