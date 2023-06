Final Fantasy 16: Square Enix kündigt in letzter Minute einen Day One-Patch an

Final Fantasy 16: Day One-Patch behebt Probleme, ist aber nicht zwingend

Ein Bug, der unter Umständen dafür sorgt, dass ihr nicht weiterspielen könnt, wird behoben

Ein Absturz-Bug wird behoben

Performance-Verbesserungen, vor allem in Städten mit vielen NPCs

kleinere Text-Fehler werden überarbeitet





Yoshi-P says there will be a day one patch for FF16!



He says sorry they said there would likely not be a day one patch but will release a patch to fix a a few bugs and performance issues for FF16. pic.twitter.com/wOczCOC7iS



— Genki✨ (@Genki_JPN) June 17, 2023

Pläne für weiteres Update stehen schon

Der Day One-Patch für Final Fantasy 16 wird am Releasetag direkt zur Verfügung stehen und folgende Verbesserungen bieten:Insgesamt wird das Update nicht riesig und bringt gerade einmal gutauf die Download-Waage. Wer jedoch am Releasetag partout kein Internet hat, muss nicht sofort in den Tisch beißen: Der Patch ist laut den Entwicklern nicht zwingend notwendig, um das Rollenspiel starten und spielen zu können. Es besteht demnach keine Verpflichtung, den Day One-Patch zu installieren.Angesichts eines drohenden Gamebreaking-Bugs solltet ihr aber eventuell doch diesen herunterladen, bevor ihr eure ersten Schritte unternehmt. Schließlich dürfte es ziemlich frustrierend werden, wenn ihr nach etlichen Stunden Spielzeit in einer technische Sackgasse landet.Darüber hinaus arbeitet Square Enix bereits an einem zweiten Patch, welcher irgendwann nach dem Release erscheinen wird. Neben möglichen Bugfixes wird sich das Update zwei Themen, die vielen Spielern aufgefallen sind.Zum einen wird man eine Option hinzufügen, mit der ihr das Motion Blur, also die Bewegungsunschärfe, deaktivieren könnt. Zum anderen wird das Update euch ermöglichen, die Kamera etwas feiner zu justieren. Einen genauen Termin für die Veröffentlichung gibt es aber derzeit noch nicht.Bis zum Release der Vollversion dauert es übrigens nicht mehr lange: Am Donnerstag, dem, erscheint Final Fantasy 16 vorerst zeitexklusiv für die PlayStation 5. Ein