Final Fantasy 16: Entwickler stellen den New Game Plus-Modus vor

Final Fantasy 16: New Game Plus-Modus näher vorgestellt – Das erwartet uns





FF16 will have a "Final Fantasy Mode"



- A Hard mode you can access after completing the game & selecting New Game +

- Higher Enemy Levels

- Level cap raised to 100

- Ultima Weapon available for crafting

- Level, Possessions & abilities carried over

Mit dem sogenannten stellen uns die Entwickler noch vor dem Release von welches schon in dieser Woche erscheinen soll, den unter Spielern beliebten -Modus etwas näher vor. Dass ein solcher seinen Weg in das Spiel finden soll, stand bereits seit einiger Zeit fest. Nun bekommen wir eine konkrete Vorstellung davon, wie das Ganze aussehen soll. Im Zuge eines Pre-Release-Livestreams, den die Entwickler am vergangenen Samstag abhielten, gingen sie auch etwas näher auf den Final Fantasy Mode, also den New Game Plus-Modus von Final Fantasy 16, ein. In jenem wird die maximale Stufe eures Charakters auf Level 100 erhöht. Außerdem sollen uns noch schwierigere Gegner gegenüberstehen. Natürlich werden auch die Gegnerstufen dementsprechend angehoben, während ihr euch eine sogenannte Ultima-Waffe herstellen könnt, mit der ihr ihnen Einhalt gebieten können sollt. Doch auch eure restlichen Gegenstände, ebenso wie die freigeschalteten Fähigkeiten und erklommenen Level, sollen im neuen New Game Plus-Modus übernommen werden. Obendrein werden die Arete Stone Challenges mit einem Ultimania-Schwierigkeitsgrad versehen und mit den sogenannten Chronolith Trials wird es einen noch härteren Time Attack-Modus geben. Schließt ihr den Final Fantasy Mode erfolgreich ab, so winkt euch eine der begehrten Gold-Trophäen.