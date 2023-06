Final Fantasy 16: Wie ihr ganz einfach an euer eigenes Chocobo-Reittier gelangt

Final Fantasy 16: Einen eigenen Chocobo bekommt ihr mit einer Nebenquest

Nach langem Warten ist es endlich so weit und Square Enix bringt mitfrisches Futter für Fans der Rollenspielreihe. Mit dabei: die coolen, denen wir schon in den Vorgängern immer wieder begegnen durften. Wie ihr euch euren eigenen alsschnappt, erfahrt ihr hier.Dabei wollen wir euch doch zunächst einmal vor etwaigenwarnen: Wollt ihr den sechzehnten Teil der Hauptreihe auf eigene Faust erkunden, solltet ihr ab hier wohl besser nicht mehr weiterlesen. Wer schon weit genug vorangeschritten ist, dem verraten wir folglich, wie und wo ihr das Chocobo-Reittier freischalten könnt.Neben seiner imposanten Mainstory, die wir, bietet das Spiel auch viele, die es zu erledigen gilt. Handelt es sich dabei um eine besonders relevante, so enthält das grünein der Regel ein, welches auf sie aufmerksam machen soll. Beispiele finden sich in interessanten Ausrüstungsrezepten, der Möglichkeit, euer Trankinventar zu erweitern oder die hilfreichen Fläschchen zu verstärken. Doch eine ganz bestimmte Nebenquest stellt eine Ausnahme dar, denn über sie könnt ihr einen der beliebten Chocobos als euer eigenes Reittier freischalten.Um an die Quest zu gelangen, solltet ihr rund die Hälfte des Spiels abgeschlossen haben und mit Held Clive ungefährerreicht haben. Nachin der Region Central Rosaria führt euch eine Hauptquest – hier gibt es auch die„The White Winged Wonder“, die euch einen eigenen Chocobo verspricht. Ihr findet sie neben demder Stadt. Sprecht ganz einfach mit dem Questgeber, der neben einem Chocobo steht, wenn ihr sie starten wollt. Anschließend folgt ihr dem Weg bis zum Ziel, wo ein Kampf auf euch wartet, an dessen Ende ihr eine Zwischensequenz zu sehen bekommt, mit der die Quest abgeschlossen wird.Habt ihr euer eigenes Chocobo-Reittier einmal freigeschaltet, könnt ihr es in den meisten Bereichen der offenen Regionen von Final Fantasy 16 nutzen. Haltet dafür einfach für einen kurzen Momentauf eurem PlayStation Controller gedrückt und schon ruft Clive euren gefiederten Gefährten herbei. So durchstreift ihr die Weiten Valistheas in Windeseile, während ihr sogar an Gegnern vorbeirennen könnt, sofern euch diese nicht mit einem wuchtigen Schlag aus dem Sattel reißen.Gut und gerne kann es vorkommen, dass ihr die besonders nützliche Nebenquest auf eurer Reise durch Martha’s Rest überseht, gerade denn, wenn ihr euch zunächst auf den Abschluss der Hauptstory fokussiert. Das macht aber überhaupt nichts, denn ihr könnt auch im späteren Verlauf der Geschichte noch einmal zu dem Ort zurückkehren und euch euren Chocobo sichern. Seid ihr euch hingegen sogar noch unsicher, was den Kauf anbelangt, könnt ihr zunächstk auf das Kampfsystem werfen.Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening