Final Fantasy 16: Vorbesteller-Bonus einlösen & abholen - in vier simplen Schritten erklärt

Final Fantasy 16: Vorbesteller-Boni einlösen – So geht’s (digital & physisch)

Kämpferherz-Schwert

Cait-Sith-Talisman

Lesezwicker (nur digital)

1. Begebt euch in den PlayStation Store auf eurer PS5.

2. Öffnet das Drei-Punkte-Menü direkt neben dem Einkaufswagen-Symbol.

3. Entscheidet euch hier für „Code einlösen“.

4. Nun könnt ihr den Aktivierungsschlüssel, den ihr in der Box oder einer separaten E-Mail gefunden habt, ein.

Items im Spiel einsammeln