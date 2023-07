Final Fantasy 16: Alle Spiele der JRPG-Reihe haben sich jetzt so gut verkauft wie GTA 5

Final Fantasy 16: Square Enix feiert neuen Verkaufsmeilenstein der Reihe

Ende Juni erschien mitwohl das größte Spiel von Square Enix dieses Jahr und hält die Fahne der mittlerweile wirklich alteingesessenen Rollenspielreihe hoch – auch wenn im aktuellen Ableger nicht mehr so viel Rollenspiel drinsteckt.Grandiose Kritiken hat Final Fantasy 16 trotzdem bekommen, auch von uns, und entsprechend gut verkauft hat sich das Abenteuer von Clive, Jill und Torgal: Ganzedes Spiels sind einer Pressemitteilung von Square Enix zufolge bereits über die Ladentheke gegangen. Damit hat die gesamte Final Fantasy-Reihe aber noch einenerreicht.Denn wie es in der Pressemitteilung ebenfalls heißt, hat sich die gesamte Final Fantasy-Reihe nunweltweit verkauft – eine beeindruckende Zahl, die sich auchauf die Fahne schreiben kann. Dass man mit Final Fantasy 16 zusammen nun also auf den gleichen Meilenstein wie GTA 5 blicken darf, ist eine ganz schön bizarre Gemeinsamkeit.Die Pressemitteilung, aus der die Verkaufszahlen der Rollenspielreihe hervorgehen, ist übrigens schon fast zwei Wochen alt, aber durch diezu Final Fantasy 16 in das Visier der Öffentlichkeit geraten, wie die Kollegen von Push Square berichten. Auf der offiziellen Website des natürlich japanexklusiven Musicals feiert man die 180 Millionen verkauften Exemplare mit der folgenden Botschaft:„Von der legendären Final Fantasy-Rollenspielserie wurden seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 1987 weltweit mehr als 180 Millionen Exemplare verkauft und heruntergeladen. Mit ihrer wunderschönen Grafik, ihrer einzigartigen Weltanschauung und ihrer reichhaltigen Handlung hat die Serie nicht nur die Menschen in Japan, sondern auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen und sich über die Grenzen der Spiele hinaus auf verschiedene Medien wie TV-Dramen, Filme und Kabuki ausgeweitet.“Die Zahl wird dannnoch um die ein oder andere Million ansteigen, denn dann ist der Release vongeplant, dem zweiten Teil der Rundumsanierung des beliebten Ablegers. Genug Zeit, um bis dahin nochmal daszu lesen.