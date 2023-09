Final Fantasy 16: Zwei Premium-DLCs mitsamt PC-Version angekündigt

Final Fantasy 16: Kostenloses Update & zwei Premium-DLCs





PC-Version ist in Arbeit

Die Geschichte vonist noch nicht zu Ende erzählt: Produzent Naoki Yoshida kündigte im Rahmen der PAX West an, dass Square Enix anarbeitet. Zudem befindet sichnun auch ganz offiziell in Entwicklung.Anders als bei manch anderem AAA-Vertreter gab es bei Final Fantasy 16 im Vorfeld keine öffentlich bekannten Pläne, das Rollenspiel mit Inhaltserweiterungen zu bedienen.und jeder Menge Fan-Feedback sieht man offenbar die Chance, noch ein paar mehr Geschichten in der Welt von Valisthea zu erzählen.Bevor ihr jedoch zur Brieftasche greifen müsst, gibt es erst einmal ein, welches ab sofort zum Download bereit steht. Neben einigen Bugfixes und kleineren Verbesserungen, könnt ihr fortan das Design eurer Waffen ändern, ohne die Attribute zu beeinflussen, und erhaltet für Clive, Jill, Torgal, Ambrosia und Joshua ein alternatives Outfit.Darüber hinaus, so Yoshida in einem Video-Statement, hat man mit der Entwicklung von zwei kostenpflichtigen DLCs begonnen. Weitere Details verrät der Produzent nicht, aber man wird natürlich in Valisteah bleiben und dort neue Geschichten erzählen. Ob diese Parallel zur Haupthandlung oder nach dem Ende stattfinden, bleibt schlussendlich abzuwarten.Mit einem Release des ersten DLCs solltet ihr aber nicht mehr für 2023 rechnen. Sofern die Entwicklung tatsächlich gerade erst aufgenommen wurde, dürfte eine Veröffentlichung frühestens im kommenden Jahr stattfinden.Zu guter Letzt gibt es noch ein Update für alle Spieler, die keine PlayStation 5 besitzen: Final Fantasy 16 wird wie erwartet und in der Vergangenheit mehr als einmal angedeutet auch für den PC erscheinen. Laut Yoshida befindet sich diese bereits in Arbeit, aber ähnlich wie mit den DLCs, wird es wohl. Zumindest hat man dies in der Vergangenheit sehr eindeutig so kommuniziert.Dennoch, so Yoshida weiter, will er in den kommenden Wochen beziehungsweise Monaten weitere Infos zu den geplanten DLCs und zur PC-Version von Final Fantasy 16 liefern. Einen Termin wird man frühzeitig kommunizieren. Bis dahin könnt ihr, sofern ihr noch nicht Valisteah erkundet habt, einen Blick aufwerfen.