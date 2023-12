Final Fantasy 16: JRPG bekommt zwei Story-DLCs

Final Fantasy 16: Zwei neue DLCs, eins schon jetzt

Mehr zu den diesjährigen Game Awards

sorgt für Aufsehen bei den: Square Enix kündigt die Veröffentlichung von gleich zwei neue Story-DLCs an – und der erste davon ist bereits ab sofort spielbar. Die Erweiterungen tragen die Titel "Echoes of the Fallen" und "The Rising Tide". Bereits seit September wusste man,mehr war allerdings nicht bekannt.Die unmittelbare Verfügbarkeit des ersten DLCs stellt die vermutlich größtedar. Die zweite Erweiterung ist hingegen für das Frühjahr 2024 geplant. Bis dahin habt ihr es sicherlich durch das Hauptspiel und die erste Story-Erweiterung geschafft.Beide DLCs zu Final Fantasy 16 bieten den Spielern eine erweiterte Spielerfahrung mitObwohl bisher wenig zur Handlung bekannt ist, lässt ein Gameplay-Trailer bereits ein paar Einblicke in das Geschehen zu. Hier könnt ihr ihn anschauen:"Echoes of the Fallen" verspricht eine fesselnde Handlung, in der Clive und sein Team mysteriösen, schwarzen Kristallen nachgehen müssen, die plötzlich auf dem Schwarzmarkt auftauchen. Die Ereignisse des DLCs findenstatt und führen die Charaktere zu einem verlassenen Turm namens Sagespire, dessen Geheimnisse erkundet werden müssen.Im Gegensatz dazu wird "The Rising Tide" erst im Frühling des kommenden Jahres veröffentlicht. Obwohl Details zu den Inhalten noch spärlich sind, ist bereits bekannt, dass ihr in diesem DLC mit Clive gegen denantreten müsst.Die Erweiterungen für Final Fantasy 16 sind sowohl einzeln als auch imerhältlich. Zusätzlich zu den Inhalten erhalten Käufer des "Echoes of the Fallen"-DLCs oder des Erweiterungspasses das Busterschwert von Cloud Strife aus Final Fantasy 7 für Clive als Bonus dazu.könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen.