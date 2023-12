Final Fantasy 16: Entwickler spricht über PC-Port

Final Fantasy 16: SSD für die PC-Version benötigt

Während PS5-Spieler schon seit Monatengenießen und sich gerade über die beiden DLCs freuen, die bei den Game Awards angekündigt wurden, schauen PC-Spieler neidisch zu. Doch es gibt Hoffnung.Final Fantasy 16 soll einebekommen, wie seit September bekannt ist. Nun haben die Entwickler in einem Interview darüber gesprochen und es stellt sich heraus, dass das JRPG möglicherweise hohe Anforderungen mitbringt.Als ein Journalist vom Magazin Famitsu mit Hiroshi Takai, Takeo Kujiraoka, und Naoki Yoshida spricht, die alle drei beials Entwickler an Final Fantasy 16 arbeiten, schneiden sie kurz das Thema PC-Release an.„Details werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Dennoch würde ich euch schon mal raten, eine. In FF16, einem Spiel mit kritischen Ladezeiten, wird es bei Nutzung einer HDD schwierig“, erklärt Yoshida. Einigen Spielern dürfte er nicht nur vom 16. Teil der Reihe, sondern auch als Director vom MMORPGbekannt sein. Doch auch im neusten Teil spielt, wie Fans ihn nennen, eine tragende Rolle.Zu weiteren Anforderungen an den PC verraten die Entwickler noch nichts, genauso wenig zum. PC-Spieler müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis der aktuelle Teil nicht mehr exklusiv auf der PS5 spielbar ist. Solange könnt ihr euch darum kümmern, eine SSD in euren Computer zu bauen, falls ihr noch keine habt.Erstmal stehen vermutlich die, um die sich das Interview hauptsächlich drehte. Einer davon ist bereits jetzt spielbar, ein weiterer folgt im neuen Jahr.und auch hier habenVorrang – mehr dazu lest ihr hier.