Final Fantasy 16: Die PC-Entwicklung nähert sich dem Ende

Während sich PS5-Spieler gerade in den Weiten vonaustoben können, steht fürin naher Zukunft derauf der Matte. Allzu lange wird es zumindest nicht mehr dauern, wie Square Enixs Naoki Yoshida in einem Interview andeutet.Für die PlayStation 5 ist Final Fantasy 16 bereits im Juni 2023 erschienen und wusste seinerzeit. Ein Release für den PC war damals schon absehbar, wurde aber erst einige Zeit später offiziell bestätigt. Mit dergibt es nun auch endlichzur Portierung des Action-Rollenspiels.Wie Produzent Naoki Yoshida in einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin Gameinformer verrät, befindet man sich in derfür Final Fantasy 16. "Wann wir die PC-Version veröffentlichen, könnte davon abhängen - von den Systemvoraussetzungen und Spezifikationen für den PC, die die Spieler benötigen, also versuchen wir, das herauszufinden", so Yoshida.Angesichts der bildgewaltigen Optik dürfen sich Spieler aufeinstellen, auch wenn diesbezüglich noch nichts in Stein gemeißelt ist. Die Entwicklung würde jedoch reibungslos verlaufen, aber noch könne Square Enix keinen genauen Termin verraten. Yoshida bittet deshalb noch um ein wenig Geduld. "Eines ist sicher: Es wird nicht allzu weit in der Zukunft liegen; es wird nicht ein Jahr sein, es werden nicht zwei Jahre sein, es wird wahrscheinlich kürzer sein als das, also bleibt dran."Darüber hinaus verspricht Yoshida, dass man alle interessierten Spielern rechtzeitig über die Systemanforderungen informieren wird. Außerdem wird es, damit Nutzer schon vorab herausfinden können, ob Final Fantasy 16 auf ihrer Hardware laufen wird oder sie eventuell aufrüsten müssen.Nach derdürfte vermutlich auch Final Fantasy 7 Rebirth früher oder später seinen Weg auf den PC finden. Vorerst können jedoch nur PS5-Spieler mit Cloud, Tifa und Aerith ein weiteres Mal in den Kampf gegen Sepiroth ziehen,