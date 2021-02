Five Nights at Freddy's: Security Breach: Erste PS5-Spielszenen aus dem Katz- und Mausspiel

Bei Sonys Präsentation State of Play haben die Steel Wool Studios erstmals PS5-Spielszenen der kommenden Horror-Hatz Five Night at Freddy's: Security Breach gezeigt, die im September 2020 angekündigt wurde. Im PlayStation Blog sagt Jason Topolski, dass es sich dabei um das bisher ambitionierteste Projekt der Reihe handelt. Weiter führt er aus:"Five Nights at Freddy‘s: Security Breach war ein gewaltiges Unterfangen. Das Mega Pizza Plex ist riesig. Was ihr hier seht, kratzt gerade mal an der Oberfläche des Grauens, das ihr erleben werdet, wenn ihr das Sicherheitsbüro verlasst und die dunklen Gänge, Spielhallen und Fazbear-Attraktionen erkundet. Keine Sorge, das ist nicht das Letzte, was ihr von uns hören werdet, denn wir haben noch ein paar Überraschungen in petto. Aber wartet einfach ab, was wir so alles auf Lager haben!".Erscheinen soll Five Nights at Freddy's: Security Breach noch in diesem Jahr. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer PS5